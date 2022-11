Supertalent Krattenmacher sorgt für Erlösung – Eichstätt bremst Bayern II aus Türkgücü darf nicht spielen

Vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt kam es derweil zu einem weiteren Trainerwechsel beim FC Pipinsried. Nachdem Trainer Miljan Prijovic bereits vor Wochen hingeworfen hatte, ist nun auch Nikola Jelisic mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. In den vergangenen zwei Jahren hat der Dorfclub mit Fabian Hürzeler, Andreas Thomas, Andreas Pummer, Prijovic und jüngst Jelisic gleich fünf Trainer verschlissen. Frank Peuker, der zuletzt unter anderem den ASV Dachau und den TSV Jetzendorf trainiert hat, soll nun das Ruder beim akut abstiegsbedrohten FC übernehmen – schmiss allerdings nach einem Spiel bereits wieder hin.

München – Die Austragung der Partie zwischen Türkgücü München und dem SV Heimstetten war derweil von einer kurzfristigen Absage betroffen. Laut einer Mitteilung der Stadt München soll das für die Partie vorgesehene Städtische Stadion an der Grünwalder Straße fortan für den Rest des Jahres für Türkgücü-Heimspiele nicht mehr zur Verfügung stehen .

SpVgg Unterhaching - TSV Buchbach 2:0 (0:0). – Der Herbstmeister verteidigte die Tabellenführung, kam allerdings nach einer mannschaftsinternen Halloween-Party wenige Tage zuvor nur schwer auf Touren. Dies lag auch am Gast aus Buchbach, der mit einer Fünferkette verteidigte und in ersten Abschnitt sogar einige Konterchancen kreieren konnte. „Am Ende kamen aber die Hachinger durch ihre Dynamik zum verdienten Sieg“, sagte Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier, der wegen der großen personellen Probleme nur insgesamt drei Auswechselspieler zur Verfügung hatte.

Die Hachinger waren hingegen prominent aufgestellt: So standen die Welzmüller-Brüder Maximilian und Josef in der Anfangsformation, außerdem kehrte Markus Schwabl nach langer Verletzungspause in die Abwehrreihe zurück. Aber die Heimmannschaft tat sich schwer und konnte aus dem vielen Ballbesitz lange kein Kapital schlagen. „Nach einer nicht sehr guten Trainingswoche mussten wir zur Pause eine deutliche Ansprache halten“, sagte Haching-Coach Sandro Wagner.

Wieder einmal konnte sich Hachings Ausnahmetalent Maurice Krattenmacher als „Büchsenöffner“ zum Heimerfolg auszeichnen: Der U 18-Nationalspieler aus halblinker Position zirkelte das Spielgerät in den Winkel zum 1:0 (67.). „Er hat das Talent und den Ehrgeiz. Schön, dass wir ihn haben“, lobte Wagner den erst 17-Jährigen, der bei vielen Proficlubs auf dem Wunschzettel steht. Mit seinem ersten Saisontreffer machte Rückkehrer Markus Schwabl wenig später mit dem 2:0 (70.) den Heimerfolg perfekt.