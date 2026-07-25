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Supercup-Premiere: Eintracht Trier will dritten Titel der Saison
Beim Duell zwischen dem SVE und dem Ahrweiler BC stehen sich Rheinlandpokalsieger und Rheinlandliga-Meister gegenüber. Die Eintracht hat noch immer Verletzungssorgen.
von Lutz Schinköth · Heute, 01:15 Uhr · 0 Leser
Nach dem Sieg im Rheinlandpokal und im Wintercup könnte Eintracht Trier im Supercup gegen den Ahrweiler BC den nächsten Pokal gewinnen. – Foto: Sebastian Schwarz
Mit dem Lotto-Supercup bekommt der Fußballverband Rheinland (FVR) zur Saison 2026/27 erstmals einen offiziellen Saisonauftakt, bei dem die in den jeweiligen Wettbewerben erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Spielzeit aufeinandertreffen. In den Wettbewerben der Frauen (Sonntag, 9. August, um 17 Uhr in Saarburg) und Herren (Samstag, 25. Juli, ab 15.30 Uhr in Konz) trifft jeweils der Rheinlandmeister auf den Sieger des Vereinsticket bzw. Bitburger Rheinlandpokals.
Den Auftakt bestreiten am Samstag ab 15.30 Uhr im Konzer Saar-Mosel-Stadion Rheinlandligameister und Oberligaaufsteiger Ahrweiler BC sowie Rheinlandpokalsieger und Regionalligist Eintracht Trier. Für Eintracht-Trainer Thomas Klasen besitzt der Supercup „einen sehr hohen Stellenwert, weil es der erste offizielle Titel der neuen Saison ist. Dass wir aus diesem Duell als Sieger hervorgehen wollen, ist klar. Mit dem Supercup haben wir nach dem Gewinn des Wintercups im Sauertal und dem Rheinlandpokal die Möglichkeit, jetzt auch den dritten Cup binnen weniger Monate zu gewinnen“, legt Klasen die eigene Messlatte hoch.