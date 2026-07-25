Supercup-Premiere: Eintracht Trier will dritten Titel der Saison

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Wichtiges zum Supercup

Der FVR verweist in einer Pressemitteilung darauf, dass bislang rund 100 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden sind. Tickets sind im Online-Vorverkauf erhältlich, zudem wird es am Spieltag eine Tageskasse geben. Auf der Tribüne herrscht freie Platzwahl, Steh- und Sitzmöglichkeiten gibt es ausschließlich auf der Tribünenseite. Der Zugang zum Stadion erfolgt ausschließlich über den ausgewiesenen Zuschauereingang. Rund um die Sportanlage sowie im Bereich des angrenzenden Schulzentrums stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann den Supercup trotzdem verfolgen: Das Spiel wird kostenfrei und in voller Länge auf dem Youtube-Kanal des FVR im Livestream übertragen.