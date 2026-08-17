Supercup-Niederlage gegen Bayern Der VfL Wolfsburg verliert den Saisonauftakt gegen den FC Bayern München mit 0:3 von red · Heute, 13:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Leifer

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Im Google Pixel Supercup unterlagen die Wölfinnen dem FC Bayern München im Audi Sportpark in Ingolstadt mit 0:3 (0:2). Dabei begann die Mannschaft von Stephan Lerch offensiv und hatte in der ersten Halbzeit mehrere Möglichkeiten. Bayern nutzte dagegen seine Standardsituationen konsequent und stellte die Weichen bereits vor der Pause auf Sieg.

Der VfL suchte von Beginn an den Weg nach vorne. Cora Zicai setzte in der ersten Minute ein erstes Zeichen, wenig später scheiterte sie zweimal an der Münchner Defensive. Auch nach einer Flanke von Svenja Huth kam Wolfsburg zu einer weiteren Möglichkeit, Janina Minge verpasste mit ihrem Kopfball jedoch das Tor. Mit zunehmender Spieldauer fand Bayern besser in die Partie. Die erste echte Führungschance nutzten die Münchnerinnen schließlich nach einem Freistoß. Jovana Damnjanovic verlängerte den Ball per Kopf, Torhüterin Stina Johannes konnte den Einschlag trotz ihres Rettungsversuchs nicht mehr verhindern (32.).

Wolfsburg reagierte und hätte unmittelbar ausgleichen können. Zicai zog nach innen und traf mit ihrem Flachschuss nur den Pfosten (38.). Stattdessen erhöhte Bayern kurz vor der Pause. Klara Bühl brachte einen Freistoß direkt auf das Tor, der Ball schlug ohne weitere Berührung im Wolfsburger Gehäuse ein (45.+4). Bühl sorgt früh für die Entscheidung Der zweite Durchgang begann für die Wölfinnen denkbar ungünstig. Nach einem Zuspiel von Alara setzte sich Bühl auf der linken Seite durch und vollendete zum 3:0 (46.). Damit war die Begegnung unmittelbar nach Wiederanpfiff weitgehend entschieden.