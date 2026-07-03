Supercup: Neue Saison startet mit Sieger-Duellen im Rheinland Mit dem Lotto-Supercup erhält der Fußballverband Rheinland zur Saison 2026/27 erstmals einen offiziellen Saisonauftakt, bei dem die in den jeweiligen Wettbewerben erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Spielzeit aufeinandertreffen von red · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser

In den Wettbewerben der Frauen und Herren trifft jeweils der Rheinlandmeister auf den Sieger des Vereinsticket bzw. Bitburger Rheinlandpokals. Jeweils zwei Titelträger, die sich in einem direkten Duell um den ersten Titel der neuen Saison messen.

Der Lotto-Supercup wird künftig als gemeinsames Fußballfest der Frauen und Herren ausgetragen. Aufgrund terminlicher Gründe bei dem Frauen-Endspiel ist eine gemeinsame Austragung im Jahr 2026 jedoch nicht möglich. Ab 2027 ist dann geplant, beide Begegnungen an einem Veranstaltungstag auszurichten. Vier Titelträger, zwei Endspiele, ein Titel Den Auftakt machen die Herren am Samstag, 25. Juli, um 15.30 Uhr m Saar-Mosel-Stadion in Konz. Hier stehen sich der Rheinlandmeister und Aufsteiger in die Oberliga Ahrweiler BC sowie der Bitburger Rheinlandpokalsieger Eintracht Trier aus der Regionalliga gegenüber. Beide Teams kämpfen im Vorfeld der neuen Saison um den ersten offiziellen Titel der neuen Spielzeit. Tickets können bereits online erworben werden:

https://events.vereinsticket.de/fv-rheinland/lotto-supercup/4978809

Bei den Frauen folgt das Duell am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr in Saarburg. Auch hier treffen der Rheinlandmeister FSG Saarburg/Serrig und der Sieger des Vereinsticket Rheinlandpokals TuS Issel aufeinander. Nach einer starken Spielzeit erhalten beide Mannschaften die Möglichkeit, ihre erfolgreiche Saison mit einem weiteren Titel zu veredeln und gleichzeitig ein erstes Ausrufezeichen für die neue Spielzeit zu setzen. Offizieller Auftakt in die neue Saison