Supercup in Althengstett: Acht Teams, ein langer Weg zum Titel

Der Supercup des SV Althengstett bildet am morgigen Dienstag, 30. Dezember 2025, einen markanten Höhepunkt des regionalen Hallenfußballs. Acht Mannschaften treten in einer großen Gruppe gegeneinander an, jede Partie dauert elf Minuten, ehe der Abend in Halbfinals und Endspiele übergeht. Der Modus verlangt Ausdauer, Konzentration und Konstanz über viele Spiele hinweg. Wer hier bestehen will, muss nicht nur einzelne Akzente setzen, sondern über Stunden hinweg stabil bleiben.

Ein Teilnehmerfeld mit regionaler Breite Das Starterfeld vereint Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen und Regionen. Mit dabei sind der TSV Köngen, der SKV Rutesheim, der VfL Nagold, der gastgebende SV Althengstett, die Sportfreunde Gechingen, der VfL Sindelfingen II, der FSV Deufringen und der FV Radnik Sindelfingen. Diese Mischung sorgt für unterschiedliche Spielansätze und macht den Gruppenverlauf schwer berechenbar. Jeder Vergleich ist neu, jeder Gegner bringt eigene Stärken in die Halle.

Ein Turnier mit klarem Modus und hoher Belastung Der Supercup ist als kompakter, aber anspruchsvoller Wettbewerb angelegt. Acht Teams spielen in einer gemeinsamen Gruppe im Modus „jeder gegen jeden“. Das bedeutet für jede Mannschaft sieben Gruppenspiele, verteilt über mehrere Stunden. Fehler lassen sich kaum ausgleichen, denn jede Begegnung fließt direkt in die Tabelle ein. Die Spielzeit von elf Minuten zwingt zu sofortiger Präsenz, während die Länge des Abends zusätzliche körperliche und mentale Anforderungen stellt.

Der Gastgeber steht früh im Fokus

Für den SV Althengstett beginnt der Turnierabend um 17:00 Uhr mit dem Spiel gegen die Sportfreunde Gechingen. Es folgt um 17:48 Uhr die Partie gegen den FSV Deufringen. Der Gastgeber ist damit von Beginn an gefordert und kann sich keinen langsamen Start erlauben. Weitere Spiele gegen den VfL Nagold, den TSV Köngen, den FV Radnik Sindelfingen, den SKV Rutesheim und den VfL Sindelfingen II verteilen sich bis in die späten Abendstunden. Für Althengstett wird es darauf ankommen, den Heimvorteil über viele Spiele hinweg zu nutzen.

Nagold, Rutesheim und Köngen als bekannte Größen

Mit dem VfL Nagold, dem SKV Rutesheim und dem TSV Köngen stehen Teams im Feld, die auch in früheren Hallenturnieren ihre Klasse gezeigt haben. Nagold trifft bereits um 17:12 Uhr auf den FSV Deufringen und wenig später auf die Sportfreunde Gechingen. Der SKV Rutesheim steigt um 17:24 Uhr gegen den FV Radnik Sindelfingen ein, während der TSV Köngen um 17:36 Uhr auf den VfL Sindelfingen II trifft. Diese frühen Paarungen können bereits erste Tendenzen in der Tabelle setzen.

Ein langer Gruppenabend ohne Verschnaufpause

Der Spielplan ist eng getaktet und lässt kaum Raum für längere Erholungsphasen. Ab 18:00 Uhr folgen die Begegnungen im Zwölf-Minuten-Rhythmus nahezu ohne Unterbrechung. Spiele wie VfL Nagold gegen SV Althengstett, TSV Köngen gegen SV Althengstett oder SKV Rutesheim gegen VfL Nagold bringen direkte Vergleiche zwischen ambitionierten Teams. Bis zum letzten Gruppenspiel um 22:24 Uhr, wenn der SV Althengstett auf den VfL Sindelfingen II trifft, bleibt die Tabelle in Bewegung.

Der Weg in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die vier besten Mannschaften für die Halbfinals. Diese beginnen um 22:40 Uhr mit dem Duell des Ersten gegen den Vierten der Tabelle. Um 22:53 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Zweiten und dem Dritten. Ab diesem Moment zählt nur noch das Ergebnis des jeweiligen Spiels. Fehler aus der Vorrunde lassen sich nicht mehr korrigieren.

Entscheidungen tief in der Nacht

Der Turnierabend endet mit den Platzierungsspielen. Um 23:06 Uhr steht das Spiel um Platz drei an, ehe um 23:19 Uhr das Finale angepfiffen wird. Spätestens dann entscheidet sich, welche Mannschaft die lange Gruppenphase und die anschließenden K.-o.-Spiele am besten bewältigt hat. Der Supercup verlangt Durchhaltevermögen bis zur letzten Minute.

Rückblick: Rutesheim als Maßstab aus dem Vorjahr

Ein Blick auf das vergangene Turnier schärft die Erwartung. Beim letzten Supercup setzte sich der SKV Rutesheim im Finale mit 3:1 gegen den SV Althengstett durch und krönte sich zum Sieger. Der Landesligist dominierte damals die Gruppenphase, überzeugte im Halbfinale gegen den VfL Nagold und ließ auch im Endspiel wenig Zweifel an seiner Klasse. Für den Gastgeber Althengstett blieb ein starker Finaleinzug, für die Konkurrenz die Erkenntnis, wie hoch die Messlatte liegt.