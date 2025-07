Supercup: Ehre, Titel, Trophäe, Wimpel, Prämie und Abschied

Ein besonderes Spiel steht am heutigen Sonntag an. Hier kommen die Infos des Fußballbezirks Enz/Murr dazu:

Heute ist es so weit: Um 15 Uhr pfeift Michael Zeiher von der Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg das Spiel um den erstmals ausgetragenen Allianz Peynir Supercup Enz/Murr an. In Eglosheim stehen sich der Meister unserer Bezirksliga, SV Leonberg/Eltingen, und der AZ FITNESS Bezirkspokalsieger TASV Hessigheim gegenüber.

Neben Ehre, Titel, Trophäe und Wimpel geht es auch um eine Prämie.