Supercup der Frauen, Verlegungen, Absage und Trainingsdialog

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Allianz Peynir Supercup Enz/Murr Frauen Mitte nächster Woche steigt auch bei den Frauen der Allianz Peynir Supercup Enz/Murr. Hier trifft die amtierenden Bezirkspokalsiegerinnen des TSV Heimsheim auf die Meisterinnen der Bezirksliga, den TSV Schafhausen. Auch bei den Frauen ist das eine Premiere und man freut sich auf das Spiel um den Allianz Peynir Supercup! Gespielt wird am Mittwoch, 01.10.2025 um 19:00 Uhr beim TSV Heimsheim.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

DFB-Trainingsdialog: Zum insgesamt achten DFB-Trainingsdialog werden alle Nachwuchstrainer*innen am Montag, 20. Oktober um 18:00 Uhr beim Sportgelände (Kunstrasen) in Waiblingen (FSV Waiblingen) eingeladen. Im Praxisteil wird das Thema „Gemeinsam zum Torerfolg – ganzheitliche Entwicklung aller Spielenden mit der Pointierung des Passspiels demonstriert. Die Trainingsinhalte werden von den DFB-Stützpunkttrainern mit den Talenten am Stützpunkt demonstriert und erläutert. Eine Anmeldung ist bis zum 17. Oktober an pascal@stoeffler-boeckle.de möglich. --- Spielverlegung: Kreisliga B: Spvgg Kirchberg II – TSV Sulzbach-Laufen II, bisher: 30.11., neu: 02.10.2025, 19:30 Uhr Spielverlegung bei den Frauen, Kreisliga A: SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann – FC Welzheim 06, bisher: 04.10., neu: 08.10.2025, 19:30 Uhr Spielverlegung bei den Herren, Kreisliga A4: TV Rot am See – SSV Stimpfach, bisher 16.11., neu: 15.11.2025, 14:30 Uhr Spielverlegung bei den Herren, Kreisliga A4-Reserven: TV Rot am See – SSV Stimpfach, bisher: 16.11., neu: 15.11.2025, 12:30 Uhr Spielabsage bei den Frauen, Bezirksliga: 27.09.2025: SGM SV Tiefenbach/Satteldorf II – SGM Oppenweiler III/Sulzbach III/Backnang I, von Tiefenbach/Satteldorf abgesagt (aus Spielerinnenmangel) --- DFB-Trainingsdialog: Zum insgesamt achten DFB-Trainingsdialog werden alle Nachwuchstrainer*innen am Montag, 20. Oktober um 18:00 Uhr beim Sportgelände (Kunstrasen) in Schrozberg eingeladen. Im Praxisteil wird das Thema „Gemeinsam zum Torerfolg – ganzheitliche Entwicklung aller Spielenden mit der Pointierung des Passspiels demonstriert. Die Trainingsinhalte werden von den DFB-Stützpunkttrainern mit den Talenten am Stützpunkt demonstriert und erläutert. Eine Anmeldung ist bis zum 17. Oktober an philipp_strauss@wb.de möglich.