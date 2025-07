„Super zufrieden“: DJK Waldram siegt bei Murnau II

„Die Jungs haben 90 Minuten Gas gegeben und sich am Ende dann auch dafür belohnt“, zeigte sich der DJK-Trainer Benedikt Buchner einverstanden mit der Leistung seiner Teams beim 4:2-Erfolg bei Kreisliga-Aufsteiger TSV Murnau II.

Die Gäste waren früh in Führung gegangen: Einen Eckball von Kevin Ryan verlängerte Julian Birker per Kopf zu Abdel Kabbaj, der per Hacke aus kurzer Distanz das 1:0 markierte. Die Gastgeber glichen in der 35. Minute aus stark abseitsverdächtiger Position durch Dawit Muras zum 1:1 aus. Das brachte die DJK jedoch nicht aus dem Konzept. An Ende einer Reihe guter Kombinationen scheiterte nur wenig später David Velicikovski mit einem Schuss aus dem Rückraum am stark parierenden TSV-Schlussmann Joshua Eibl. In der 38. Minute gab es nach Foul an Luca Hensel Freistoß für die Gäste: Ryan führte aus, Knobloch traf per Kopfball zur erneuten Führung.