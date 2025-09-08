„Super umgesetzt“ – Überackers Frauen trotzen Titelanwärter Frauenbiburg einen Punkt ab

Einen Punkt haben Überackers Fußballerinnen zum Landesliga-Auftakt geholt. Gegen den Favorit Frauenbiburg wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Überacker – Das Duell zwischen dem Bayernliga-Absteiger Frauenbiburg und dem Landesliga-Aufsteiger Überacker endete am Samstag 2:2 (1:0)-Unentschieden. Vor 50 Zuschauern führte die Elf von Überackers Trainer Andreas Fasching nach 50 Minuten mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einer Punkteteilung begnügen. Nur sieben Minuten fehlten der Fasching-Elf, um gleich zum Saisonauftakt mit einem Auswärts-Dreier bei einem Meisterschaftsfavoriten für Furore zu sorgen. „Ich kann mit dem Ergebnis super leben“, meinte Fasching nach dem Punktgewinn. „Allerdings hatten wir auch Chancen zum 3:1, dann wären wir durch gewesen. Aber Frauenbiburg hat nie zurückgesteckt. Am Ende ist es leistungsgerecht.“

Für die Rot-Weißen hatte Fasching die Marschroute ausgegeben, kompakt zu verteidigen und zu kontern. „Das haben meine Mädels super umgesetzt.“ Dreimal tauchten sie vor der Frauenbiburger Torhüterin auf. Fridos Tomangbe war gleich nach acht Minuten erfolgreich, Marie Wich scheiterte zweimal an der gegnerischen Torfrau. Auf der anderen Seite feierte Jeanne Gräf im Tor der Rot-weißen eine starke Pflichtspielpremiere. Sie hielt den knappen Vorsprung bis zur Pause fest.

Per Traum-Kombination zum 2:0

In den zweiten 45 Minuten habe man den Frauenbiburgern das Feld überlassen. Durch einen Bilderbuch-Konter, eingeleitet von Johanna Draude, über Nicola Mößmer sowie Tomangbe, die nach einem 40-Meter-Lauf drei Gegnerinnen auf sich zog und dann Sarah Rothwinkler mit einem Pass in den freien Raum auf die Reise schickte, führte Überacker plötzlich 2:0 (50.).

Doch der Gastgeber wehrte sich. Beim 1:2 konnte Gräfe den Ball zunächst noch abwehren, beim Nachschuss war sie machtlos. Beim 2:2 hatte sie Pech, als das Leder von der Unterkante der Latte auf ihren Rücken und dann ins Tor fiel. Dazwischen scheiterte Mößmer mit einem Freistoß, den die Frauenbiburger Torfrau glänzend parierte, ebenso wie im Rothwinkler Anschluss an eine Ecke. (Dieter Metzler)