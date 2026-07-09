»Super Transfer«: SSV Jahn II holt Lutolli aus Hankofen

U21-Manager Johannes Frisch heißt Rückkehrer Fanol Lutolli (links) beim SSV Jahn Regensburg willkommen. – Foto: SSV Jahn

Fanol Lutolli entstammt dem Nachwuchs der SpVgg Landshut und durchlief ab der U12 die Jugendmannschaften des SSV Jahn. Unter anderem spielte er in der U17-Bundesliga (9 Tore in 13 Spielen). 2023 nahm der Deutsch-Kosovare ein Angebot des Karlsruher SC an. In dessen Bundesliga-U19 ließ er ebenfalls mit guten Torquoten aufhorchen. Sein Trainer damals war Ralf Kettemann, der mittlerweile den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn coacht. Im Frühjahr 2025 setzte ein Mittelfußbruch den Offensivspieler erstmal außer Gefecht. Die vergangene Halbserie verbrachte Lutolli bei der SpVgg Hankofen. 13 Mal stand er in der Regionalliga Bayern auf dem Feld und dabei gelangen ihm zwei Tore. Es war gleichzeitig seine erste Station im Herrenbereich. Der gebürtige Niederbayer hat auch Einsätze in den U-Nationalmannschaften des Kosovo in seiner Vita stehen.



Beim SSV Jahn Regensburg hofft man auf eine sofortige Verstärkung für die blutjunge U21. Cheftrainer Lukas Baumer tut gegenüber FuPa kund: „Fanol ist ein super Transfer für uns, weil er Spieler-DNA hat. Er war von der U12 bis zur U17 schon mal bei uns. Anschließend hat er in der U19 des Karlsruher SC unter Ralf Kettemann eine sehr gute weitere Ausbildung genossen. Zuletzt hat er Regionalliga-Erfahrung bei Hankofen gesammelt. Für uns ist es ein total sinnvoller Transfer, weil er uns direkt verstärkt und unser Anforderungsprofil mit der Jahn-DNA hat. Zugleich hat er noch das Potenzial, sich bei uns oben durchzusetzen. Wir freuen uns auf einen offensiv variablen Stürmer, der sowohl auf der Zehn als auch im Sturm spielen kann und der uns mit seiner Torgefahr und seiner Spielstärke deutlich weiterhelfen wird.“



