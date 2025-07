Super-Tor & Doppelpacker: Thalmassing und Viehhausen jubeln

Ziemlich klare Angelegenheit am Sauberg: Die Mannschaft von Trainer Gregor Mrozek gewann verdient und hätte das Ergebnis deutlicher gestalten können. Allerdings ließ der FCT in der zweiten Halbzeit mehrere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Dennoch brannte letztlich nichts an. Dem Thalmassinger Führungstreffer in der ersten Halbzeit war ein Fehler von Pielenhofen vorausgegangen. Mitte der zweiten Hälfte stellte der Gastgeber mit einem Doppelschlag die Weichen endgültig auf Heimsieg. Erst wurde eine Kontersituation sauber zu Ende gespielt, dann zeichnete Simon Holzer für ein absolutes Traumtor verantwortlich. Kurz vor Spielende kamen die Gäste nochmal auf zwei Tore heran, da war es aber schon zu spät für eine Aufholjagd.









Das Duell zweier Auftakt-Sieger ging an den FC Viehhausen. Die Neuzugänge Andreas Kalteis und Andreas Politzka steuerten je zwei Treffer bei. Zwischenzeitlich konnte Schwarzhofen kurz nach dem Seitenwechsel ausgleichen. In den Augen von SVS-Coach Adi Götz fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus: „Es war ein giftiges Kampfspiel auf, was auf dem sehr engen Platz zu erwarten war. In der Phase, als uns der Ausgleichstreffer gelang, waren wir am Drücker. Stattdessen haben wir zwei Gegentore bekommen, die Viehhausen clever und abgezockt vorgeführt. Hier waren wir noch zu grün. Schade, dass wir das 1:1 auswärts nicht halten konnten. Da waren wir etwas zu unerfahren und sind Viehhausen mehr oder weniger ins offene Messer gelaufen, die damit die Punkte verdient haben“, so Götz.