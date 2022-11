„Super Teamleistung“: Eintracht Karlsfeld feiert gelungene Revanche Landesliga Südost

Karlsfeld – An das Hinspiel gegen den SE Freising erinnern sich die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld ungern. Der einzige Treffer fiel nach einem Elfmeter in der Nachspielzeit – 0:1. Am Samstag revanchierten sich die Eintracht, gewann glatt mit 3:0. Dass der direkte Vergleich damit an die Karlsfelder geht, haben sie einer konzentrierten Vorstellung im zweiten Saisonduell zu verdanken.