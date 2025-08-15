Die St.Leoner (rot) sind sehr überzeugend in die Saison gestartet. Am Sonntag kommt Kirchardt zum VfB. – Foto: Berthold Gebhard

Super-Start und Luft nach oben Landesliga Rhein-Neckar +++ Der VfB St.Leon lehrt die Konkurrenz schon früh das Fürchten +++ Gegen Kirchardt soll der nächste Sieg her Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar VfB St. Leon Benjamin Schneider

Der Auftakt bot reihenweise klare Ergebnisse, allen voran das 7:1 des VfB St.Leon gegen Türkspor Eppingen. Am Sonntag empfängt die Vogelbacher/Bender/Weber-Truppe erneut einen Sinsheimer Vertreter. Die SG Kirchardt kommt mit viel Selbstvertrauen dank eines 4:1-Erfolgs beim FC Türkspor Mannheim. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Pünktlich zum Auftakt legte der VfB St.Leon los und zwar so richtig. "Die Trainingswoche davor und der knappe 2:1-Sieg in der dritten Pokalrunde in Büchenbronn waren nicht so besonders, doch mit dem Anpfiff haben die Jungs den Schalter umgelegt", sagt Benjamin Schneider zur 7:1-Gala gegen Türkspor Eppingen, die nach Meinung des Sportdirektors aus St.Leon, "im Idealfall sogar zweitstellig hätte ausgehen können." Was augenscheinlich sehr gut ist, ist die Homogenität innerhalb der Mannschaft. Der 44-Jährige hat beobachtet, "dass wir genau die richtigen Jungs hier haben, um unsere Art von Fußball umzusetzen." Die nach dem Abstieg gebliebenen Routiniers um die Kapitäne Erik Gräf und Carl Leon Pohl fühlen sie laut ihrem Sportdirektor, "wie in einem neuen Verein."