Super-Start und Luft nach oben

Der Auftakt bot reihenweise klare Ergebnisse, allen voran das 7:1 des VfB St.Leon gegen Türkspor Eppingen. Am Sonntag empfängt die Vogelbacher/Bender/Weber-Truppe erneut einen Sinsheimer Vertreter. Die SG Kirchardt kommt mit viel Selbstvertrauen dank eines 4:1-Erfolgs beim FC Türkspor Mannheim. Anpfiff ist um 15 Uhr.
Pünktlich zum Auftakt legte der VfB St.Leon los und zwar so richtig. "Die Trainingswoche davor und der knappe 2:1-Sieg in der dritten Pokalrunde in Büchenbronn waren nicht so besonders, doch mit dem Anpfiff haben die Jungs den Schalter umgelegt", sagt Benjamin Schneider zur 7:1-Gala gegen Türkspor Eppingen, die nach Meinung des Sportdirektors aus St.Leon, "im Idealfall sogar zweitstellig hätte ausgehen können."
Was augenscheinlich sehr gut ist, ist die Homogenität innerhalb der Mannschaft. Der 44-Jährige hat beobachtet, "dass wir genau die richtigen Jungs hier haben, um unsere Art von Fußball umzusetzen." Die nach dem Abstieg gebliebenen Routiniers um die Kapitäne Erik Gräf und Carl Leon Pohl fühlen sie laut ihrem Sportdirektor, "wie in einem neuen Verein."
Gibt es überhaupt noch Luft nach oben? Schneider lacht: "Ergebnistechnisch ist das natürlich schwierig, aber die Jungs waren nach dem 7:1 auch selbstkritisch genug, um Verbesserungspotenzial zu erkennen." In erster Linie betraf das die Chancenverwertung. Weiteren Grund zu Optimismus gibt die sich langsam verbessernde personelle Lage, gegen Eppingen standen lediglich 14 Feldspieler zur Verfügung, weshalb mit Daniel Bender sogar einer der drei Trainer als Spieler auf der Bank Platz genommen hatte. "Ende August werden es wieder 20 sein", verrät Schneider. Eine sich entspannende Personallage ist auch dringend nötig, schließlich stehen bis Ende September zehn Pflichtspiele in sechs Wochen an.
Das zweite Heimspiel in Folge steigt erneut gegen einen Sinsheimer Vertreter, am Sonntag um 15 Uhr wird die SG Kirchhardt zu Gast sein. Der Sportdirektor erwartet, "mehr Gegenwehr von einem gut gestarteten Gegner, aber wir spielen zuhause und das ist schon so etwas wie eine Pflichtaufgabe."