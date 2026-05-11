„Super Spiel gegen starken Gegner“: TV Stockdorf verkürzt Rückstand auf Tabellenführer Spannung in der A-Klasse von Redaktion Starnberg · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

Die Hoheit in den Zweikämpfen behielten gegen Herrsching meist die Stockdorfer um Kapitän Michael Wallner (r.). – Foto: Andrea Jaksch

Mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den TSV Herrsching hat der TV Stockdorf seine starke Form bestätigt und den Rückstand auf Spitzenreiter SV Althegnenberg verkürzt.

Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Gastgeber spielfreudig, effektiv und defensiv aufmerksam. „Es war ein super Spiel gegen einen starken Gegner“, sagte Trainer Mario Benz. Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Hausherren wacklig. Herrsching hatte in den Anfangsminuten zwei große Möglichkeiten durch Daniel Fischer, ließ sie aber ungenutzt. „Danach waren wir wach“, sagte Benz. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Stockdorf die Kontrolle. In der 18. Minute traf Phillip Daul nach Vorarbeit von Paul Ziegner sehenswert zur Führung. „Ziegner legt auf Daul ab, der schießt den Ball von halb rechts in den Winkel“, schilderte Benz.

„Der Gegner war uns körperlich überlegen“ Nur vier Minuten später folgte das 2:0. Nach einem Einwurf verlängerte Phillip Daul auf Paul Ziegner, der sicher vollendete. „Danach haben wir den Ball nur noch laufen lassen“, sagte Benz zufrieden. Herrsching verlor zunehmend den Zugriff auf die Partie und hatte körperlich Probleme. „Der Gegner war uns körperlich überlegen, das hat sich im Spiel immer mehr verstärkt“, meinte TSV-Trainer Florian Schober. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum. Herrsching kam dennoch zurück ins Spiel, als Sandro Pasalic nach einem Freistoß per Kopf zum 1:2 traf. „Eigene Angriffe wurden zu Kontern, dann fällt nach einem Freistoß das Kopfballtor“, so Benz. Kurz zuvor hatte Stockdorf die große Chance auf die Vorentscheidung ausgelassen.