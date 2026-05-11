„Super Spiel gegen starken Gegner“: TV Stockdorf verkürzt Rückstand auf Tabellenführer

Mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den TSV Herrsching hat der TV Stockdorf seine starke Form bestätigt und den Rückstand auf Spitzenreiter SV Althegnenberg verkürzt.
Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Gastgeber spielfreudig, effektiv und defensiv aufmerksam. „Es war ein super Spiel gegen einen starken Gegner“, sagte Trainer Mario Benz.
Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Hausherren wacklig. Herrsching hatte in den Anfangsminuten zwei große Möglichkeiten durch Daniel Fischer, ließ sie aber ungenutzt. „Danach waren wir wach“, sagte Benz. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Stockdorf die Kontrolle. In der 18. Minute traf Phillip Daul nach Vorarbeit von Paul Ziegner sehenswert zur Führung. „Ziegner legt auf Daul ab, der schießt den Ball von halb rechts in den Winkel“, schilderte Benz.
Nur vier Minuten später folgte das 2:0. Nach einem Einwurf verlängerte Phillip Daul auf Paul Ziegner, der sicher vollendete. „Danach haben wir den Ball nur noch laufen lassen“, sagte Benz zufrieden. Herrsching verlor zunehmend den Zugriff auf die Partie und hatte körperlich Probleme. „Der Gegner war uns körperlich überlegen, das hat sich im Spiel immer mehr verstärkt“, meinte TSV-Trainer Florian Schober.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum. Herrsching kam dennoch zurück ins Spiel, als Sandro Pasalic nach einem Freistoß per Kopf zum 1:2 traf. „Eigene Angriffe wurden zu Kontern, dann fällt nach einem Freistoß das Kopfballtor“, so Benz. Kurz zuvor hatte Stockdorf die große Chance auf die Vorentscheidung ausgelassen.
In der 80. Minute sorgte Maros Knapik für die Entscheidung. Nach einer Flanke von Tom Schroedter auf den zweiten Pfosten traf der Joker zum 3:1. „Dann war das Spiel durch, die Köpfe beim Gegner hingen unten“, sagte Benz. Besonders bitter für Stockdorf: Unruhestifter Phillip Daul musste früh verletzt raus. „Er hat sich wohl das Außenband verdreht, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“
Auch Herrschings Trainer Schober fand klare Worte: „Wenn wir unsere Tore nicht machen, kassieren wir die Dinger. Wir müssen wieder an unserer Mentalität und der Trainingsbeteiligung arbeiten.“ Positiv sei jedoch, dass einige Langzeitverletzte zurückkehren. (Anton Morbitzer)