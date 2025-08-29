Super-Sonntag in der Süd: Derbys, Kellerduell & Trainer-Rückkehr

Super-Sonntag in der Bezirksliga Süd! Das hat es schon lange nicht mehr gegeben: Alle acht Begegnungen gehen am Sonntag über die Bühne. Geboten ist einiges. Der achte Spieltag steht im Zeichen zweier Derbys: Die SpVgg Ramspau empfängt den TB/ASV Regenstauf, der SV Breitenbrunn den SV Töging. Zu einem Top-Duell lädt der Rangzweite SV Wenzenbach, der sich mit dem wiedererstarkten VfB Bach duelliert. Leader TSV Kareth-Lappersdorf möchte seinen Lauf auch beim FSV Prüfening fortsetzen. Im Tabellenkeller braucht der formschwache BSC Regensburg gegen Mitaufsteiger 1. FC Schwarzenfeld unbedingt Zählbares. Garniert wird das Ganze mit Wiedersehen von Trainern mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber.



Voll auf Kurs ist zurzeit der TSV Kareth (1., 18). Nach der Auftaktniederlage gegen Regenstauf kam die Lerch-Formation ins Rollen, gewann sechs Spiele in Folge. Auch von Verletzten und Urlaubern lässt sich die junge Mannschaft nicht bremsen – wobei die meisten anderen Vereine derzeit auch Personalprobleme hätten, wie Coach Bastian Lerch anmerkt. Die nächste Mannschaft, die Kareths Serie auf den Prüfstand stellt, ist der FSV Prüfening (11., 8). Unter der Woche wurde publik, dass sich die Regensburger die Dienste des ehemaligen Landesliga-Stürmers des TSV Bad Abbach, Paul Samangassou, gesichert haben . Sein neues Team will derweil die 1:6-Pleite in Bach aus den Kleidern schütteln. Gegen den großen Titelfavoriten hat Prüfening im Grunde nichts zu verlieren.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SpVgg Hainsacker Hainsacker 15:00 PUSH



Nach dem verlorenen 50/50-Spiel in Parsberg geht es für die junge Mannschaft des SV Schwarzhofen (15., 5) am Sonntag um sehr wichtige Punkte. „Wir müssen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld mit einem Sieg gegen Hainsacker wiederherstellen“, so Trainer Adi Götz. Generell gilt es jetzt aus den drei aufeinanderfolgenden Heimspielen ordentlich zu punkten. Die noch immer viel zu hohe Fehlerquote und vor allem die Verwertung der Torchancen muss optimiert werden. Auch Gegner SpVgg Hainsacker (8., 8) hatte zum Saisonstart gewisse Probleme, hat aber mit dem Sieg in Schwarzenfeld die Wende geschafft und ist seit vier Spielen unbesiegt. „Mit ihren erfahrenen Spielern wie Peter und Brandl sind die Hainsackerer absolut in der Lage, jeden Gegner in dieser Bezirksliga zu schlagen“, weiß Götz um die Schwere der Aufgabe.







Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen – der TV Parsberg (5., 10) hat rund ums Volksfest fleißig punkten können und sich ein wenig vorgetastet in der Tabelle. Die Handschrift des neuen Trainers Stephan Buckow wird immer sichtbarer. Zum dritten Heimspiel in Folge kommt der FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 6) an die Hatzengrün. Nach einer kräftezehrenden Relegation ist die Warlimont-Elf nicht so gut aus den Startlöchern gekommen (2/0/5). Aber das war auch irgendwo absehbar. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit will der FCP gegen den Landesliga-Absteiger für eine Überraschung sorgen.





So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing FC Viehhausen Viehhausen 15:00 PUSH



Trotz mehrerer Ausfälle bleibt der FC Viehhausen (3., 16) „im Flow“. Die Niederlage in Wenzenbach konnte man mit einem klaren 5:1-Heimerfolg gegen Breitenbrunn sofort wieder ausmerzen. Überhaupt sind Armando Zanis Spieler in dieser Frühphase der Saison gut drauf. Und das wollen sie auch in Thalmassing wieder unter Beweis stellen. Auf der anderen Seite haben die Roosters (9., 8) momentan einfach kein Glück. Sie spielten fünf Mal nacheinander unentschieden. Vor Wochenfrist gab es ein ereignisarmes 0:0 in Hainsacker. Nun setzen die Mrozek-Jungs alles daran, zu Hause die nervige Unentschieden-Serie zu beenden – mit einem Heimsieg versteht sich.







Fans der SpVgg Ramspau (10., 8) dürften sich noch bildlich an den 25. August 2024 erinnern. Ihre Mannschaft gewann das Marktderby bei Favorit Regenstauf mit 3:2. Es war der ersehnte erste Saisonsieg für den damaligen Aufsteiger. Garniert wurde dieser mit Patrick Eberls Tor aus 60 Metern. Das Rückspiel in Ramspau (1:1) fand dann keinen Sieger. Und diesmal? Können die Grün-Weißen erneut für eine Überraschung sorgen? Spielercoach David Romminger wird gewiss an den richtigen Hebeln ansetzen. Gewiss braucht es im Offensivspiel wieder mehr Power als zuletzt gegen Bach (0:1) und Kareth (0:3). Nichtsdestotrotz geht der TB/ASV (4., 16), der bereits mit der doppelten Punktezahl ausgestattet ist, als klarer Favorit ins Spiel. Der glatte Heimsieg gegen den BSC hat nach zwei sieglosen Auftritten gutgetan. Im Derby will die Seufert-Crew nachlegen.







Eine schwierige Phase macht Liganeuling BSC Regensburg (16., 3) durch. Seit fünf Spielen wartet die Mannschaft des Trainerduos Nino Klica / Rudi Verschl nun schon auf einen Punktgewinn. Vorne ist man derzeit zu harmlos. In Folge rutschte man auf den letzten Tabellenplatz ab. Ein Erfolgserlebnis täte gut – auch für die Psyche. Das kommende Heimspiel ist ein ganz wichtiges. Denn mit Mitaufsteiger 1. FC Schwarzenfeld (13., 6) schlägt ein Team mit einer ähnlichen Kragenweite am Brandlberg auf. Auch die Hadasch-Mannen erwischten keinen sonderlich positiven Start und verloren zwischendrin viermal hintereinander. Letzte Woche landeten sich jedoch gegen Pielenhofen einen 3:0-Heimsieg und konnten kurz mal durchatmen. Wer holt sich die wichtigen Punkte?







Thomas Prinz (links) und Sven Leppien treffen mit dem VfB Bach auf ihren Ex-Klub SV Wenzenbach. – Foto: Felix Schmautz







So., 31.08.2025, 16:00 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach VfB Bach VfB Bach 16:00 live PUSH



Besonderes Wiedersehen fürs Trainerduo des VfB Bach (6., 10)! Vergangene Saison waren Sven Leppien und Thomas Prinz noch für den SV Wenzenbach (2., 17) aktiv – Leppien als Top-Scorer des Teams, Prinz als Co-Trainer. Jetzt treffen sie erstmals auf den Ex-Klub. Und natürlich wollen die beiden mit ihrer Mannschaft nicht leer ausgehen beim Tabellenzweiten. An Selbstvertrauen dürfte es dem VfB jedenfalls nicht mangeln. Das 6:1 über Prüfening war der dritte Sieg in Serie. So ist der anfängliche Fehlstart endgültig wettgemacht. Gut drauf sind aber auch die als Einzige noch ungeschlagenen (5/2/0) Hausherren. Unter der Woche stellte die Brandl-Truppe ihre starke Form erneut unter Beweis, gewann das Kreispokalspiel beim SC Regensburg locker mit 6:0. Ziel für Sonntag: der vierte Dreier im vierten Heimspiel!





So., 31.08.2025, 17:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SV Töging SV Töging 17:00 PUSH