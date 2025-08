Super-Sonntag im Westen: Wer behält die weiße Weste?

Drei Teams sind nach drei Spieltagen in der Bezirksliga West noch verlustpunktfrei - zwei davon treffen am Sonntag mit dem TV Schierling und dem ATSV Kelheim aufeinander. Parallel dazu muss der bislang durchwegs überzeugende Spitzenreiter Türk Gücü Straubing beim TV Aiglsbach Farbe bekennen. Dazu gastiert der zuletzt furiose SC Falkenberg bei Mitaufsteiger TV Geisenhausen. Auf den ersten Sieg hoffen dagegen der FC Walkertshofen (in Neufraunhofen), die TuS Pfarrkirchen (gegen Sallach) sowie der sogar noch punkt- und torlose ASCK Simbach (beim FSV VfB Straubing). Die SpVgg Plattling empfängt am Samstag mit Top-Neuzugang Moritz Rem (TSV 1860 München II) den FC Ergolding.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Mit dem verdienten Auswärtssieg beim ASCK Simbach haben wir unser Selbstvertrauen gestärkt und wollen nach zwei Heimniederlagen den ersten Heimsieg in einem Pflichtspiel in der neuen Saison einfahren." Personal: Fehlen werden Leon Schlegel (beruflich verhindert), Christian Ludwig (verletzt), Timo Sterl (verletzt) und Jannik Möller (privat verhindert).

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Auch wenn es gegen Schierling nicht ganz zum Punktgewinn gereicht hat, zeigt die Leistungskurve nach oben. Die Stimmung ist gut und die Jungs geben im Training richtig Gas. Am Freitagabend in Langquaid gibt's bereits die nächste Chance. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen uns mindestens einen Punkt erkämpfen." Personal: Bis auf Daniel Grubwinkler, Sandro Hanneder und Johannes Niedermeier sind alle Mann an Bord.





Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Unser Auswärtsspiel bei Türk Gücü Straubing verlief leider etwas unglücklich. Die Jungs haben einen tollen Fight geliefert und ein Punktgewinn wäre definitiv möglich gewesen. Leider fehlte uns die nötige Konsequenz vorm Tor. Jetzt kommt Walkertshofen ins Waldstadion. Der FCW hatte einen nicht so guten Start in die Saison, trotzdem verfügt die Mannschaft über viel Qualität im Kader. Unterschätzen werden wir sie bestimmt nicht, aber wir wollen unser Spiel durchziehen und an unserer Konsequenz arbeiten. Unser Auftreten in den Spielen wird von Spiel zu Spiel besser. Es ist ein Freitagabendspiel, mit einem besonderen Flair und Ambiente." Personal: Hannes Karl (Urlaub) kann nicht mitwirken. Große Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Kilian Bauer, Michael Gerauer und Stefan Haas.

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir hätten gegen Pfarrkirchen natürlich gerne gewonnen, aber der eine Punkt ist in Ordnung, zumal es eine gute Leistung von uns war. Jetzt haben wir vier extrem schwere Spiele vor der Brust. Neufraunhofen hat natürlich eine sehr gute Mannschaft, aber wir konzentrieren uns einfach auf unsere Leistung." Personal: Der Kader bleibt unverändert, einzig Matthias Zieglmaier hat sich in den Urlaub verabschiedet.





Morgen, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen SV Sallach Sallach 14:00 PUSH

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am vergangenen Wochenende konnten wir in Walkertshofen den ersten Punkt auf unser Konto gutschreiben. Im Heimspiel gegen Sallach erwartet uns nun ein starker Aufsteiger, der mit den Sieg gegen Langquaid ein großes Ausrufezeichen setzen konnte. Für uns gilt es individuelle Fehler zu vermeiden und vorne unsere Torchancen zu verwerten. Dann sind wir guter Dinge, dass die drei Punkte an der Rennbahn bleiben." Personal: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt der Kader unverändert.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "In Pfarrkirchen erwartet uns ein bestimmt sehr schweres Spiel. Trotzdem wollen wir weiter an unsere guten Leistungen anknüpfen und vielleicht einen Punkt entführen. Dazu müssen wir wieder genau so präsent und motiviert sein wie in den letzten Spielen und als Team kompakt und leidenschaftlich agieren." Personal: Yoseph Botani fällt verletzt aus, dafür sind Alexander Weiß und Markus Ganghofner wieder dabei.



Nach zwei Siegen reist der SV Sallach mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Pfarrkirchen. – Foto: Alfred Brumbauer









Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling FC Ergolding Ergolding 16:00 PUSH

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In den vergangenen beiden Spielen haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht und in entscheidenden Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Die Niederlagen waren daher absolut verdient. Wir hoffen, dass wir nun das nötige Lehrgeld in der neuen Liga gezahlt haben und aus diesen Erfahrungen die richtigen Schlüsse ziehen können, um wieder punkten zu können. Mit Ergolding treffen wir nun auf eine der Top-Mannschaften der Liga. Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie und können nur dann punkten, wenn jeder Einzelne an sein Leistungslimit geht und die Mannschaft insgesamt fehlerfrei auftritt." Personal: Mit Johannes Wittenzellner, Manuel Ziegler, Henrik Schuhbaum, Samuel Atto, Nico Tavcar, Samuel Gwinner und Denis Chirinciuc müssen gleich sieben Akteure verletzungsbedingt passen. Dazu weilen Samed Arguc, Jan Karabas und Lukas Steininger im Urlaub.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nachdem wir es gegen Aiglsbach mal wieder unnötig spannend gemacht haben, dürfen wir nun gleich zum nächsten Aufsteiger reisen. Dass das gerade zu Beginn einer Saison besonders unangenehm sein kann, durften wir in Falkenberg selbst erleben. Neuzugänge mit Regionalliga- oder Bayernliga-Erfahrung können wir nicht vorweisen. Aber wenn wir als Mannschaft weiterhin gut Fußball spielen und unsere Chancen noch effektiver nutzen, dann können wir auch in Plattling etwas mitnehmen." Personal: Jakob Bauer hat sich in den Urlaub verabschiedet, ansonsten bleibt alles beim Alten.





So., 03.08.2025, 16:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 16:00 live PUSH

Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Mit Türk Gücü Straubing haben wir einen Gegner, der bis jetzt alle drei seiner Spiele gewonnen hat. Es wird also bestimmt keine leichte Aufgabe für uns. Wir spielen aber zuhause und werden alles daran setzen, die drei Punkte in Aiglsbach zu lassen." Personal: Bis auf Dominik Huber kann der TVA in Bestbesetzung auflaufen.

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nach dem sehr guten Saisonstart erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel. Aiglsbach hat super Spieler in ihren Reihen und wird und alles abverlangen. Wir wollen weiterhin an unserem Fußball anknüpfen und dominieren wie auch im letzten Spiel gegen Neufraunhofen." Personal: Torhüter Gheorghe Calin, Lorik Ajeti und Yusuf Cetin weilen im Urlaub.





So., 03.08.2025, 16:00 Uhr TV Schierling Schierling ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 16:00 live PUSH