Revanchiert sich der 1. Bad Kötzting um Benedikt Laumer (rechts) bei Seebach für die knappe Hinspielniederlage? Bei einem Sieg würde Platz zwei oder gar Platz eins winken! – Foto: Simon Tschannerl

Super-Samstag, Spitzenspiele, Spannung Landesliga Mitte: Bad Kötzting reist nach Seebach, Neukirchen hat Schwandorf zu Gast – Fortuna als lachender Dritter? +++ Erstes Spiel nach Kleinknecht: Zeigt Tegernheim im Derby eine Reaktion?

Spannung und Dramatik garantiert zum Start der Landesliga-Rückrunde. Oben wie unten geht es eng zu, und das ist fast noch untertrieben. Die ersten Sieben trennen nämlich lediglich vier Punkte voneinander! An diesem Samstag kommt es zwischen Seebach (1.) und Bad Kötzting (3.) sowie Neukirchen b. Hl. Blut (5.) und Ettmannsdorf (2.) zu zwei direkten Top-Duellen. Derweil gehen Roding und Fortuna Regensburg auf Reisen und schlagen in Osterhofen respektive Waldkirchen auf. Und am Tegernheimer Hohen Sand bekommen es die Gastgeber im ersten Spiel nach der Trainerentlassung mit Lokalrivale Kareth zu tun.

Hinspiel: 1:2. Nach einem Blitzstart und einer Leistungssteigerung im der zweiten Hälfte konnte der TB 03 Roding (7., 23) den Kötztingern im Landkreisderby eine klare 1:4-Niederlage beibringen. Die Götz-Elf bleibt im engen Klassement also im Rennen um die vorderen Plätze. Frohen Mutes reist sie nach Osterhofen, wo die heimische SpVgg (13., 15) um den Liga-Erhalt kämpft und sich nach vier Niederlagen hintereinander Zählbares herbeisehnt. Folglich wartet auf die Gäste aus dem Kreis Cham eine unbequeme Aufgabe.









Hinspiel: 0:1. Ein spätes Gröschl-Kopfballtor reichte Kareth (8., 26) im Hinspiel zum ersten Dreier der Saison. Es war eine zähe Veranstaltung. 14 Wochen später steckt die Tegernheimer Elf (16., 13) – nicht ganz überraschend nach dem Umbruch im Sommer – mitten im Abstiegskampf, während auch der TSV ein Stück weit hinter seinen Ansprüchen zurückhinkt. Die Problemchen sind hier wie da vielfältig. Mal schauen, was die Gastgeber im ersten Spiel nach dem Aus von André Kleinknecht als Chefcoach bewerkstelligen. Gelingt eine Reaktion?

Hinspiel: 1:0. Die Nullnummer in Deggendorf war für „Osserbuam“ aus Lam (11., 19) nicht Fisch und nicht Fleisch. So bleibt die Abstiegszone bedrohlich nahe. Ein Dreier steht ganz klar für Samstag der Agenda, wenn der Tabellenletzte aus Straubing (7) im Bayerwald zu Gast ist. Nichtsdestotrotz ist Vorsicht geboten, haben die Gästen doch durch die jüngsten Siege gegen Waldkirchen und Pfreimd mit Sicherheit Blut geleckt. Und wie heißt es doch so schön: „Totgesagte leben länger“.





Hinspiel: 1:0. Erster gegen Dritter, zwei Punkte Unterschied, allerdings mit einem absolvierten Spiel weniger auf Seebacher Seite – der 1. FC Bad Kötzting (3., 34) ist diesmal Teil dieses Spitzenspiels der 18. Runde. Das zuhause noch unbesiegte Seebach (1., 36) geht nach den Pleiten gegen Pfreimd und Bogen mit Wut im Bauch ans Werk, die Elf von Trainer Erich Hartl wird sich also vorsehen müssen. Doch verstecken braucht sich der FCK, der eine tolle Saison spielt, keinesfalls! Die Derbyniederlage in Roding gilt es abzuhaken.





Wer es spannend mag, ist in der Landesliga Mitte derzeit gut aufgehoben. Das dürfte auch Rodings Topscorer Sebastian Bauer freuen. – Foto: Simon Tschannerl/ Montage: Florian Würthele







Hinspiel: 1:2. Einer tollen kämpferischen Vorstellung verdankte der FC Amberg (14., 15) den so nicht eingeplanten Heimpunkt gegen die Fortuna. Jedoch ist auch klar, dass im engen Abstiegskampf zügig nachgelegt werden sollte. Am besten schon am Samstag. Die Aufgabe gegen den Rangsechsten Hauzenberg (32) hat es in sich, zumal die Gäste gemeinsam mit Fortuna den besten Sturm der Liga stellen. Auf eine fehlerfreie, konzentrierte Abwehrarbeit wird es also aus der Warte des FCA ankommen.





Hinspiel: 1:3. Ein weiteres Topspiel steigt an diesem Wochenende an der tschechischen Grenze. Die ersten Sieben sind ganz dicht beisammen und so ist dieses Duell für beide Mannschaften ein elementar wichtiges. Gastgeber Neukirchen (5., 34) ist heuer außergewöhnlich heimstark (6/2/1) und will diese Stärke auf den Platz bringen; auf der anderen Seite reist Schwandorf-Ettmannsdorf (2., 35) mit der Empfehlung von vier Siegen in Serie an. Und führt nebenbei die Auswärtstabelle an (6/2/2). Spannung scheint garantiert!





Hinspiel: 1:2. Gegen vermeintlich schwächere Gegner, die ihren Fokus auf die Abwehrarbeit legen, hat die Fortuna Regensburg (4., 34) immer wieder ihre Probleme. So gesehen in Amberg (1:1). Doch Helmut Zeimls Truppe steht tabellarisch aussichtsreich da und könnte, weil die direkte Konkurrenz gegeneinander spielt, als „lachender Dritter“ aus dem Spieltag hervorgehen. Zunächst einmal ist die eigene Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Und einfach ist diese garantiert nicht im Landkreis Freyung-Grafenau beim im Abstiegskampf verwickelten Neuling TSV Waldkirchen (15., 14).





Hinspiel: 1:1. Erst gab's den sensationellen Triumph über Seebach, eine Woche später die Heimpleite gegen Straubing – die Pfreimder (17., 11) haben ein gefühlstechnisches Auf und Ab hinter sich. Mut gibt, dass der Anschluss ans rettende Ufer nach wie vor vorhanden ist. Und so hoffen die Lobinger-Brüder und Konsorten auf eine Überraschung gegen Burglengenfeld. Der ASV (9., 25.) visiert seinerseits den fünften Auswärtsdreier der Saison an.



Des Weiteren duelliert sich bereits am Freitagabend der TSV Bogen (12., 16) mit der SpVgg Deggendorf (10., 22). Das Hinspiel endete 1:1.