„Super Reaktion“: Sterner schießt Dynamo Dresden zum Heimsieg

Cheftrainer Thomas Stamm nahm im Vergleich zur Vorwoche lediglich eine personelle Veränderung vor: Kaan Inanoglu feierte sein Startelf-Debüt auf dem Flügel, während Jakob Lemmer zunächst auf der Ersatzbank Platz nahm. Bei den Gästen aus Darmstadt stellte Cheftrainer Florian Kohfeldt nach dem 2:2 gegen Holstein Kiel auf zwei Positionen um: Neuzugang Milan Smit begann im Sturmzentrum für Lakenmacher, während Carlo Sickinger sein Pflichtspiel-Debüt gab.

Dynamo Dresden riss die Spielkontrolle früh an sich und kam bereits nach drei Minuten durch Vincent Vermeij, Ben Bobzien und einen geblockten Distanzschuss von Alexander Rossipal gefährlich in den Strafraum. Die Dresdner Belohnung folgte prompt in der 13. Minute: Jonas Sterner trieb den Ball durch das Zentrum, bediente auf der rechten Seite Vincent Vermeij, der direkt wieder querlegte.

Sterner tauchte frei vor Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen auf und schob den Ball mit der rechten Innenseite flach ins rechte Eck. Für Sterner war es das erste Pflichtspieltor für Dynamo seit April 2025, als er in der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt getroffen hatte. Darmstadt präsentierte sich im Defensivzentrum zu offen, während Dynamo den verdienten Lohn für eine druckvolle Anfangsphase einfuhr.

Dresdner Spielkontrolle und Verwaltungsmodus

Nach dem Führungstreffer zogen sich die Hausherren phasenweise zurück und kontrollierten das Geschehen mit viel Ballbesitz. Dynamo hielt den Gegner konsequent vom eigenen Tor fern. Die Gäste kamen vor der Pause lediglich durch zwei Flanken von Noah Weißhaupt und einen von Robert Wagner zur Ecke geklärten Freistoß von Florian Kleinhansl in Tornähe.

Defensive Stabilität und Darmstadts Ideenlosigkeit

Florian Kohfeldt reagierte zur zweiten Halbzeit und brachte Lars Kehl für Yosuke Furukawa. Dynamo Dresden verzeichnete jedoch direkt nach Wiederanpfiff die nächste gute Gelegenheit: Nach Zuspiel von Vincent Vermeij zog Ben Bobzien wuchtig ab, scheiterte aber an Marcel Schuhen, ehe Carlo Sickinger den Nachschuss klärte. In der Folgezeit versuchten die Darmstädter über Standardsituationen Druck aufzubauen; einen Kopfball von Patric Pfeiffer nach einer Kleinhansl-Ecke sowie eine verunglückte Kopfball-Bogenlampe von Milan Smit parierte Tim Schreiber sicher. Eine Freistoßflanke von Lars Kehl sorgte für kurze Aufregung, als die Gäste ein Handspiel von Vincent Vermeij reklamierten, der Pfiff jedoch berechtigterweise ausblieb.

Platzverweis entscheidet die Begegnung

In der 59. Minute handelte sich Darmstadts Kai Klefisch zunächst nach lautstarkem Reklamieren die Gelbe Karte ein. Als Niklas Hauptmann dann in der 71. Minute im Mittelfeld Tempo aufnahm und viel Raum vor sich hatte, brachte ihn Kai Klefisch mit einem taktischen Foul zu Fall. Schiedsrichter Oldhafer zückte folgerichtig die Gelb-Rote Karte.

In Überzahl wechselte Thomas Stamm dreifach und brachte in der 80. Minute Lukas Boeder, Luca Herrmann und Jakob Lemmer für Niklas Hauptmann, Nicolai Rapp und Kaan Inanoglu. In der 87. Minute verhinderte Schuhen das 2:0, als er einen 18-Meter-Flachschuss von Jakob Lemmer mit den Fingerspitzen an den linken Pfosten lenkte. In der Schlussphase kamen bei Dynamo noch Nils Fröling für Ben Bobzien sowie bei den Gästen Raoul Petretta, Nicolas Verkooijen, Yannik Lührs und Ho-Jae Lee zum Einsatz.

Für Darmstadt war es saisonübergreifend das elfte Zweitliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Dynamo Dresden hingegen feierte nach dem 3:1-Heimerfolg im Februar dieses Jahres den zweiten Sieg in Folge gegen die Hessen und polierte seine Bilanz auf, nachdem man zuvor aus acht Duellen sieben Niederlagen und ein Unentschieden hinnehmen musste.

Gästetrainer Kohfeldt zollt Respekt

Auf der Pressekonferenz nach Spielende gratulierte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt sportlich fair: „Zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Dynamo und Thomas zum verdienten Heimsieg für Dynamo. Ich glaube, es war insgesamt ein sehr intensives Spiel, was wahrscheinlich zum zuschauen nicht so viel Spaß gemacht hat, weil es nicht die letzten Strafraumszenen gegeben hat.“

Kohfeldt ergänzte zum Dresdner Führungstor: „Dynamo hat das erste Tor geschossen, welches sie schön rausspielen, auch wenn ich Momente finden kann, wo wir den Angriff unterbinden müssen, wo wir pressen müssen, wo wir einen Zweikampf gewinnen müssen.“

Über die Darmstädter Probleme im Angriffsdrittel sagte er: „Das ist nach wie vor unser Problem, das hatten wir auch letzte Woche schon, dass wir aus dem ordentlichen Ballbesitz zu wenig Tempo und zu wenig Torchancen kreieren.“

Zur zweiten Halbzeit hielt er fest: „Die Gelb-Rote Karte bricht natürlich unser Momentum. Dann hat Dynamo am Ende noch eine große Chance, die Schuhen super hält. Deshalb muss ich sagen, verdienter Sieg für Dynamo.“

Stamm lobt Defensivarbeit und Mentalität

Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm zeigte sich zufrieden über die ersten drei Zähler: „Ich finde, wir sind gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut reingekommen, wir haben gute Momente gehabt, auch wenn wir nicht die glasklaren Torchancen hatten.“

Über die Wiederaufnahme nach dem Seitenwechsel urteilte Stamm: „Super Reaktion, super aus der Pause gekommen. Wir haben da direkt eine ordentliche Chance.“

Als Fundament des Erfolgs hob Stamm die Abwehrleistung hervor: „Ich bin mit der defensiven Basis, wie wir heute auch unter Gegnerdruck defensiv gearbeitet haben, sehr zufrieden.“

Für die Überzahlphase formulierte Stamm aber auch Verbesserungspotenzial: „Klar, wenn du dann zum Schluss nochmal einen Mann mehr hast, wünschst du dir ein bisschen mehr Kontrolle mit Ball. Das hat mir gefehlt, dass wir da Ruhe reinbringen.“

Rückendeckung für Sterner und Freude über Bünning

Auf Nachfrage von Journalisten verteidigte Stamm seinen Torschützen Jonas Sterner gegen Kritik aus der Vorwoche, als er von Ali Zoma zeitweise schwindelig gespielt wurde: „Ich habe nie gesagt, dass er einen schlechten Tag hatte. Das wurde von außen herangetragen.“

Eine besondere emotionale Note gab es abseits des Rasens: Lars Bünning war nach seiner Hirnblutung erstmals wieder im Stadion und in der Kabine dabei. Stamm betonte: „Er ist die letzten Tage schon bei uns im Trainingszentrum und wir freuen uns extrem, dass wir sein Gesicht wieder in unseren Reihen haben. Dass ich ihn vorher im Kreis habe stehen sehen, tut einfach nur gut.“

Pokalaufgabe

Für Dynamo Dresden steht als nächstes Pflichtspiel die erste Runde im DFB-Pokal an: Am Sonntag, 23. August 2026, gastieren die Sachsen um 15:30 Uhr beim Regionalligisten Westfalia Rhynern im Preußenstadion in Münster.