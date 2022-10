»Super Reaktion«: Regen feiert Heimerfolg gegen Oberpolling 15. Spieltag - Freitag: Neuling sichert sich gegen direkten Abstiegsmitkonkurrenten drei wertvolle Zähler

Der TSV Regen hat zum Vorrunden-Abschluss der Bezirksliga Ost drei eminent wichtige Zähler eingespielt. Unter Flutlicht im heimischen Bayerwald-Stadion zwang der Aufsteiger den Tabellenvierzehnten SV Oberpolling mit 2:0 (0:0) in die Knie. Während sich die Kreisstädter im Abstiegskampf damit etwas Luft verschafften, wird es für "Bolling" erneut ein hartes Stück Arbeit werden, in der Liga zu bleiben. Für die über weite Strecken klar überlegenen Blau-Weißen netzten nach der Pause Marco Arbinger per Foulelfmeter - Tobias Artmann war gelegt worden - und Alexander Schaller, der den ansonsten überragenden SVO-Schlussmann Philipp Triebe mit einem gekonnten Heber aus 40 Metern überlistete, ein.