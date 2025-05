Super Kulisse: 1.400 Zuschauer sehen Kreisliga-Derby

Die Stimmung war demzufolge fantastisch. Beide Fanlager ließen sich nicht lumpen und sorgten für Gänsehaut-Atmosphäre, die man so eigentlich nur aus dem Profibereich kennt. Trotz der großen Rivalität: Beide Kontrahenten trennten sich am Ende schiedlich friedlich mit 1:1. Ludwig Weinberger hatte die Hausherren früh in der achten Minute in Führung gebracht (8.). Der knappe Vorsprung hatte dann weit bis in die Nachspielzeit bestand, ehe Lindbergs spielender Co-Trainer Armando Schreder per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (90.+7).



Sportlich ziemlich belanglos, aber die vielen Zuschauer haben das Glasmacher-Derby wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.