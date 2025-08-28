»Super gefährlich«: Choroba wieder dabei, Pex droht längere Pause

Samuel Pex wird der SpVgg Hankofen-Hailing mindestens die kommenden Wochen fehlen. – Foto: Charly Becherer

Klappt`s nun endlich auswärts? Am morgigen Freitagabend unternimmt die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern den nächsten Anlauf, auf fremdem Geläuf endlich Zählbares einzufahren. Nach den Niederlagen in Buchbach, Eichstätt und Bayreuth geht`s nun für die "Dorfbuam" ins Rosenaustadion zum TSV Schwaben Augsburg. Die "Schwabenritter" stehen schon enorm unter Zugzwang. Die Elf von Spielertrainer und Ex-Profi Matthias Ostrzolek konnte noch keinen einzigen Zähler einfahren und hat bislang alle fünf Partien verloren. Anpfiff ist um 19 Uhr.



Anpfiff ist um 19 Uhr.



Mit Blick auf die Partie beim bislang punktlosen Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg warnt Beck eindringlich: "Ein Spiel, das super gefährlich für uns wird, weil alle auf die Tabelle blicken und sagen: Die haben noch keinen Punkt, da müsst ihr gewinnen. Man muss da aber auch relativieren, die Augsburger mussten beispielsweise schon beim super gestarteten 1. FC Nürnberg II und bei den Bayern-Amateuren ran." Punktgewinn? Oder doch zwei Zähler liegen gelassen? Mit der Einordnung des 1:1 vergangene Woche zuhause gegen die SpVgg Greuther Fürth II tat sich auch Cheftrainer Tobias Beck schwer: "Kurz nach Abpfiff ist es schon enttäuschend, dass wir in Überzahl das Spiel nicht komplett auf unsere Seite ziehen konnten. Andererseits sind wir nach einem Rückstand zurückgekommen und es ist wichtig, dass wir einen Punkt noch mitgenommen haben. Fürth ist eine starke Mannschaft, die unter Profibedingungen arbeitet und sechs- bis siebenmal die Woche trainiert. Die können auch in Unterzahl einen richtig guten Fußball spielen."Mit Blick auf die Partie beim bislang punktlosen Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg warnt Beck eindringlich: "Ein Spiel, das super gefährlich für uns wird, weil alle auf die Tabelle blicken und sagen: Die haben noch keinen Punkt, da müsst ihr gewinnen. Man muss da aber auch relativieren, die Augsburger mussten beispielsweise schon beim super gestarteten 1. FC Nürnberg II und bei den Bayern-Amateuren ran." Beck kann sich gut in die Lage der Augsburger versetzen: "Wir waren vergangene Saison in einer ähnlichen Situation, haben dann am fünften Spieltag endlich unseren ersten Punkt geholt. Gefühlt warten nun alle darauf, dass die Augsburger was holen." Ähnlich wie Hankofen haben auch die "Schwabenritter" in den ersten Partien Probleme in der Offensive offenbart. Die "Dorfbuam" haben bislang zwei Treffer auf dem Konto, der TSV durfte erst einen einzigen Treffer bejubeln. "Wenn wir sie spielen lassen, dann werden sie das auszunutzen wissen. Also müssen wir das unterbinden und mutig pressen. Der Plan wäre, kein Gegentor zu kassieren und vorne schnell zuzuschlagen", verrät Beck, wie er mit seiner Mannschaft im Rosenaustadion auftreten will.

Ist gegen Schwaben Augsburg wieder mit dabei: Der zuletzt aus privaten Gründen abwesende Patrick Choroba. – Foto: Charly Becherer

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Vergangene Woche wurde im Maierhofer Bau-Stadion getuschelt. Wo ist Patrick Choroba? Der spielende Co-Trainer fehlte schon wie gegen den VfB Eichstätt. "Da gibt`s nichts, was wir klarstellen müssten", betont Beck und führt aus: "Das war schon vor der Saison mit Patrick so abgesprochen, dass er an diesen zwei Terminen privat verhindert sein würde. Deswegen: Alles in Ordnung. Er wird morgen in Augsburg wieder dabei sein." Eine Hiobsbotschaft gibt`s von Samuel Pex. Der 25-jährige Mittelfeldmann tauchte vergangene Woche beim Heimspiel gegen Fürth mit Krücken auf. "Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass er sich das Syndesmoseband angerissen hat. Jetzt muss 'Pexi' zwei bis drei Wochen lang einen Spezialschuh tragen, dann folgt eine weitere Untersuchung, bei der geklärt wird, ob eine Operation notwendig ist", informiert Beck. Falls eine OP notwendig wäre, könnte diese aufgrund Pex' beruflicher Situation erst im Winter durchgeführt werden. David Löffler fällt ohnehin langzeitverletzt aus. Ein paar Fragezeichen gibt`s zusätzlich, da einige Akteure während der Woche über Krankheitssymptome klagten.

Läuft bislang überhaupt nicht nach Wunsch für Spielertrainer Matthias Ostrzolek und den TSV Schwaben Augsburg. – Foto: Michael Buchholz