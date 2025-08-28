»Super gefährlich«: Choroba wieder dabei, Pex droht längere Pause

Klappt`s nun endlich auswärts? Am morgigen Freitagabend unternimmt die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern den nächsten Anlauf, auf fremdem Geläuf endlich Zählbares einzufahren. Nach den Niederlagen in Buchbach, Eichstätt und Bayreuth geht`s nun für die "Dorfbuam" ins Rosenaustadion zum TSV Schwaben Augsburg. Die "Schwabenritter" stehen schon enorm unter Zugzwang. Die Elf von Spielertrainer und Ex-Profi Matthias Ostrzolek konnte noch keinen einzigen Zähler einfahren und hat bislang alle fünf Partien verloren. Anpfiff ist um 19 Uhr.
Beck kann sich gut in die Lage der Augsburger versetzen: "Wir waren vergangene Saison in einer ähnlichen Situation, haben dann am fünften Spieltag endlich unseren ersten Punkt geholt. Gefühlt warten nun alle darauf, dass die Augsburger was holen." Ähnlich wie Hankofen haben auch die "Schwabenritter" in den ersten Partien Probleme in der Offensive offenbart. Die "Dorfbuam" haben bislang zwei Treffer auf dem Konto, der TSV durfte erst einen einzigen Treffer bejubeln. "Wenn wir sie spielen lassen, dann werden sie das auszunutzen wissen. Also müssen wir das unterbinden und mutig pressen. Der Plan wäre, kein Gegentor zu kassieren und vorne schnell zuzuschlagen", verrät Beck, wie er mit seiner Mannschaft im Rosenaustadion auftreten will.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Vergangene Woche wurde im Maierhofer Bau-Stadion getuschelt. Wo ist Patrick Choroba? Der spielende Co-Trainer fehlte schon wie gegen den VfB Eichstätt. "Da gibt`s nichts, was wir klarstellen müssten", betont Beck und führt aus: "Das war schon vor der Saison mit Patrick so abgesprochen, dass er an diesen zwei Terminen privat verhindert sein würde. Deswegen: Alles in Ordnung. Er wird morgen in Augsburg wieder dabei sein." Eine Hiobsbotschaft gibt`s von Samuel Pex. Der 25-jährige Mittelfeldmann tauchte vergangene Woche beim Heimspiel gegen Fürth mit Krücken auf. "Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass er sich das Syndesmoseband angerissen hat. Jetzt muss 'Pexi' zwei bis drei Wochen lang einen Spezialschuh tragen, dann folgt eine weitere Untersuchung, bei der geklärt wird, ob eine Operation notwendig ist", informiert Beck. Falls eine OP notwendig wäre, könnte diese aufgrund Pex' beruflicher Situation erst im Winter durchgeführt werden. David Löffler fällt ohnehin langzeitverletzt aus. Ein paar Fragezeichen gibt`s zusätzlich, da einige Akteure während der Woche über Krankheitssymptome klagten.
Das sagt Augsburgs Sportdirektor Max Wuschek: "Keine Frage, das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Die Losung ist auch klar: Verlieren verboten! Unser derzeitiges Problem wurde zuletzt in Buchbach wieder deutlich. Bis zum letzten Drittel schaut das im Grunde recht ordentlich aus, im Anschluss fehlt uns aber derzeit einfach der letzte Punch. Wir konnte uns im zweiten Durchgang auch in Überzahl kaum offensiv in Szene setzen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir uns Chancen herausspielen. Trotz der Niederlagenserie bleiben wir aber weiter positiv und hoffen, dass der Knoten gegen Hankofen nun endlich platzt. Und wir sind zuversichtlich, dass uns das auch gelingt."
Personalien TSV Schwaben Augsburg: Die wichtigen Defensivspieler Dennis Ruisinger und Elias Herzig waren gegen Buchbach schon wieder mit am Start und sind auch gegen Hankofen dabei. Weiterhin verletzungsbedingt fehlen Kapitän Marco Greisel, Jonas Greppmeir, Marco Luburic, Nicola della Schiava, Lukas Gerlspeck, Arda Yücel und Elias Rogg.