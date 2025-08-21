Conor Noß empfahl sich mit einem Doppelpack für mehr. – Foto: Robin Bogaletzki

"Super für's Selbstvertrauen" - MSV Duisburg im Pokal weiter Das sagen die Protagonisten nach dem /.=-Sieg des MSV Duisburg im Niederrheinpokal bei Victoria Mennrath.

Der MSV Duisburg hat die erste Hürde im Niederrheinpokal gemeistert. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft mit 7:0 gegen Victoria Mennrath durch und zog souverän in die zweite Runde ein. Conor Noß traf doppelt für den Spielverein, Leon Müller feierte nach seiner Verletzung sein Comeback und stand über 45 Minuten auf dem Rasen. Das sagen die Spieler und die beiden Trainer nach dem Duell.

Leon Müller: "Die 45 Minuten haben einfach Spaß gemacht. Es war ein gutes Gefühl, dass mein Fuß und die Muskeln gehalten haben. So kann es weitergehen. Die vergangene Verletzung war vollkommen unabhängig von der Verletzung am Sprunggelenk. Ich bin einfach nur froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Ich war genervt, als ich wieder eine Woche nicht trainieren konnte. Ob es schon für Ulm reicht, muss der Trainer entscheiden." Conor Noß: "Wir haben die Aufgabe sehr gut angenommen und hatten Lust, Fußball zu spielen. Ich bin froh, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Als Mannschaft haben wir uns nicht schwergetan, haben die Tore gemacht und es solide runtergespielt. Natürlich möchte ich immer in der Startelf spielen. Da bin ich aber in einem guten Austausch mit dem Trainer und arbeite dafür weiter hart. Wenn ich die Chance bekomme, länger zu spielen, dann will ich sie auch nutzen. Für das Selbstvertrauen war der Doppelpack heute natürlich super."