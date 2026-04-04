„Super frustriert“: F.C. Hansa Rostock patzt gegen Viktoria Köln

Der F.C. Hansa Rostock startete furios in die Partie und erarbeitete sich in der Anfangsphase gute Möglichkeiten durch Maximilian Krauß und Adrien Lebeau. Doch die anfängliche Kontrolle der Gastgeber blieb unbelohnt. Stattdessen ging Viktoria Köln nach rund 20 Minuten mit dem ersten Torschuss der Gäste überraschend in Führung, als Leonhard Münst in der 29. Minute zum 0:1 abstaubte.

Nach dem Gegentreffer wirkte der F.C. Hansa Rostock verunsichert. Noch vor der Pause erhöhte David Otto für Viktoria Köln unbedrängt per Kopfball auf 0:2 (41. Minute). Kurz nach dem Seitenwechsel traf Yannick Tonye zum 0:3 (54. Minute). Die Kölner agierten extrem effizient und erzielten drei Tore aus nur vier Schüssen auf das Tor von Benjamin Uphoff.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel fand Daniel Brinkmann deutliche Worte für die Enttäuschung: „Ich glaube, es können sich alle vorstellen, dass ich super frustriert bin. Ja, ein Stück weit verärgert sicherlich, dass wir das Spiel heute nicht gewinnen konnten.“

Daniel Brinkmann kritisierte das Abwehrverhalten dabei scharf: „Fakt ist aber auch, dass wir bei den Toren einfach schlecht verteidigen. Vier Situationen, die musst du aber auch einfach besser verteidigen. Da gibt es auch gar kein Wenn und Aber.“ Marian Wilhelm lobte hingegen auf der Pressekonferenz sein Team: „Wir wussten, dass es eine absolute Top-Leistung braucht, um den F.C. Hansa Rostock in Schwierigkeiten zu bringen. Wir waren aber auch extrem effektiv.“

Späte Aufholjagd reicht nicht aus

Trotz des hohen Rückstands gab der F.C. Hansa Rostock nicht auf. Die Einwechslungen von Daniel Brinkmann, der unter anderem Christian Kinsombi, Jonas Dirkner, Lukas Kunze, David Hummel und Andreas Voglsammer in die Partie brachte, sorgten für neuen Schwung. In der 81. Minute drückte David Hummel den Ball zum 1:3 über die Linie, bevor Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit (90.+4) zum 2:3 traf.

„Am Ende ist es halt so, dass wir die Tore früher machen müssen. Wenn wir die Tore jeweils fünf bis zehn Minuten früher machen, dann glaube ich, können wir das Spiel sogar komplett drehen“, erklärte Daniel Brinkmann nach dem Spiel.

Marian Wilhelm gab währenddessen zu bedenken: „Und dann wünscht du dir natürlich nicht, dass die dann reingehen, diese beiden Tore, und es noch mal so eng wird. Aber ja, ich glaube, drei Tore hier musst du erst mal schießen gegen diese Mannschaft.“ Auch die Kölner Wechselspieler Joel Agyekum, Taylan Duman, Benjamin Zank und Frank Ronstadt halfen am Ende, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Rückschlag im Aufstiegskampf und Ausblick

Durch die bittere Heimniederlage wächst der Rückstand des F.C. Hansa Rostock auf einen direkten Aufstiegsplatz auf vier Punkte an, da der FC Energie Cottbus sein Spiel gewinnen konnte. Der Relegationsplatz, den aktuell Rot-Weiss Essen belegt, ist zwei Punkte entfernt, wobei Rot-Weiss Essen diesen Abstand mit einem Sieg am heutigen Nachmittag noch vergrößern kann.

Dennoch blickte Daniel Brinkmann auf der Pressekonferenz kämpferisch auf das nächste Spiel am Mittwoch, 08.04.2026, gegen den SC Verl: „Der größte Fehler wäre jetzt, alles negativ zu malen, sondern wir müssen nach vorne schauen. Wir haben Mittwoch ein Spiel in Verl, wo wir uns natürlich durch den Spieltag heute und durch unser verlorenes Spiel mehr unter Druck gesetzt haben. Das ist ganz klar, aber da müssen wir mit umgehen.“