Super-Freitag in der Bayernliga: Bleibt die Oberpfälzer Doppelspitze?

Die Bayernliga Nord wartet am 3. Spieltag mit einem regelrechten Super-Freitag auf. Sechs der acht Begegnungen steigen bereits am Freitagabend. Auch fünf Oberpfälzer Vertreter sind im Einsatz. Zwischen der SpVgg SV Weiden und dem ASV Neumarkt kommt es zu einem Bezirksduell. Unterdessen wollen die top gestarteten SV Fortuna Regensburg (gegen Großschwarzenlohe) und ASV Cham (gegen Erlangen) zu Hause nachlegen. Ihre Koffer packen muss dagegen die U21 des SSV Jahn, die beim letztjährigen Vizemeister SC Eltersdorf Außenseiter ist. Am Samstag prallt die DJK Gebenbach im ersten Saisonheimspiel auf die SpVgg Bayern Hof.



Ein Ausrufezeichen konnte der SV Fortuna (1., 6) in Bamberg setzen. Nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten stand gegen den Regionalliga-Absteiger ein 4:2-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Dabei hätten sich die Regensburger zunächst nicht beschweren können, wenn sie mit 0:3 oder gar 0:4 zurückgelegen wären. Als Initialzündung diente der eigene Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit. „Den anfänglich zu großen Respekt vor Bamberg haben wir abgelegt. Das war wichtig. Wir haben uns aus der Belagerung befreien können. Das Spiel hat auch gezeigt, dass die Mannschaft in einem konditionell guten Zustand ist“, so Fortunas Trainer Arber Morina in seiner Rückbetrachtung. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen dekoriert, gehen die Domstädter das Heimspiel gegen den SC Großschwarzenlohe (12., 1) selbstbewusst an. Der erstmals in der Bayernliga vertretene Aufsteiger ist ein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Noch nie trafen die beiden Teams aufeinander. „Es ist immer so, dass jeder ungern gegen einen Aufsteiger spielt“, meint Morina, der nur „ein paar vage Information“ über den Gegner hat. Wichtig werde sein, sich im Spiel rasch auf das Spiel der Gäste einzustellen. „Wir wollen im Flow bleiben, unserer Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Sieg einfahren. Mit Cleverness und der Art, wie wir Fußball spielen, gilt es den Gegner vor Herausforderungen zu stellen. Zudem müssen wir weiter an unserer Intensität arbeiten, da die Gäste sicher sehr intensiv spielen werden“, nennt Morina die Ziele. Generell ist sein Wunsch, „dass wir uns in unseren Leistungen mehr und mehr stabilisieren“. Die Rückkehr von Kevin Hoffmann, Arlind Morina und womöglich Tom Liebherr – bei ihm bleibt das Abschlusstraining abzuwarten – gibt dem Trainerteam der Fortuna mehr Optionen.







In eindrucksvoller Art und Weise hat der SSV Jahn II (5., 3) die vorangegangene Niederlage in Cham vergessen gemacht. Am Samstag schickten die Regensburger Youngster die DJK Gebenbach mit einer 5:1-Packung nachhause. Anschließend war Chefanweiser Christoph Jank vor allem über eine Sache happy: „Was positiv war: Dass wir variabler gespielt haben als gegen Cham. Hier war ein Fortschritt zu erkennen.“ Jene Variabilität dürfte auch gegen den SC Eltersdorf (15., 0) ein entscheidender Faktor werden. Die „Quecken“ aus Erlangen sind in den Augen vieler der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Letzte Saison schloss man als Vizemeister ab. Allerdings ging das Auftaktspiel gegen Aufsteiger Stadeln verloren. Zuletzt war das Team von Dauer-Trainer Bernd Eigner spielfrei. Wie blickt Jank der schweren Auswärtsaufgabe entgegen? „Eltersdorf ist eine sehr erfahrene und physisch starke Mannschaft, welche um die Meisterschaft spielen wird. Ich freue mich auf dieses Spiel, da wir stark gefordert sein werden. Unser Ziel ist es, mit hoher Intensität Widerstand zu leisten“, erklärt der Österreicher, der auf den gleichen Kader wie letzte Woche zurückgreifen kann. Heißt: Titus Knoche, Marvellous Ugwuanena, Johannes Rehwald und Henrik Heid müssen ersetzt werden.









Endlich ward die Serie gebrochen – zum Glück aus Sicht des ASV Cham (2., 6). Gegen die SpVgg Bayern Hof hatte man jahrelang unentschieden gespielt. Dieses Mal sprang ein hart erkämpfter 2:0-Auswärtserfolg heraus. Coach Faruk Maloku konnte seinen Spielern hinterher nur ein Kompliment machen. „In Hof muss man erstmal gewinnen“, sagte er. Bereits am Freitagabend haben die Oberpfälzer den Vorjahresvierten ATSV Erlangen (4., 4) zu Gast. Und wollen da natürlich ihre beinahe beängstigende Ungeschlagen-Serie bei Heimspielen fortführen. Maloku spricht im Vorfeld von einer „sehr anspruchsvollen Aufgabe“ und nötigt den mittelfränkischen Gästen Respekt ab: „Erlangen hat sich in der letzten Saison zu einer Spitzenmannschaft entwickelt. Sie sind in der letzten Saison als Tabellenführer in die Winterpause gegangen. Mittlerweile verfügen sie auch über viel Erfahrung in ihrem Kader. Dass sie mit zu den spielstärksten Mannschaften zählen, ist ohnehin jedem bekannt.“ Kein Grund aber für die Chamer, sich zu verstecken: „Nichtsdestotrotz wollen wir an der knackigen Aufgabe wachsen und uns als neue Truppe weiter steigern und festigen.“ Neben Dauerpatient Jakub Hrudka ist Valentin Seebauer noch rotgesperrt. Die Youngsters Tim Geiger und Fritz Amberger sind wieder einsatzbereit.







Ein typisches 50/50-Spiel ist zu erwarten, wenn die SpVgg SV Weiden (6., 3) und der ASV Neumarkt (14., 0) im Oberpfalzderby die Klingen kreuzen. Weidens Chefcoach Michael Riester weiß: „Ich sehe Neumarkt mit uns auf Augenhöhe. Auch wenn sie eine andere Spielanlage besitzen, sind sie – wie wir – in der Lage gegen jeden in dieser Liga zu gewinnen.“ Gleichzeitig macht er auch deutlich, dass die Weidener Mannschaft ihre Tugenden auf den Platz bringen muss, um erfolgreich zu sein. „Genau das Gegenteil ist eben auch bei uns der Fall: Wenn wir nicht unsere Tugenden auf den Platz bringen, dann kannst du auch gegen jeden verlieren.“ Riester nimmt Bezug auf die jüngste 0:1-Heimniederlage gegen Neudrossenfeld, bei der die Mannschaft nicht ihre gewohnte Geschlossenheit zeigte. „In dieser Partie war es einfach von allem zu wenig“, so der Coach. Verletzungsbedingt hat der Gastgeber weiterhin Sorgen. Wichtige Spieler wie der frisch operierte Adrian Hoti, Matthias Heinl, Christoph Sibler und der langzeitverletzte Stefan Pühler fehlen dem Team. Hoffnungen ruhen auf Moritz Zeitler, der nach seiner Zahn-OP vielleicht wieder einsatzbereit sein könnte. Gegner ASV Neumarkt musste derweil sein letztes Spiel wegen eines Gewitters absagen. Im ersten Saisonspiel unterlag man Fortuna Regensburg. Trotz der starken Neumarkter ist Riester zuversichtlich: „Mein Team ist zwar sehr jung, aber genau aus diesem Grund werden wir sehr, sehr schnell lernen, erfolgreich zu sein.“







Ganz im Zeichen der Wiedergutmachung steht der erste Heimauftritt der DJK Gebenbach (17., 0). Schnellstmöglich soll die 1:5-Auswärtsschlappe bei Jahn Regensburg II aus den Kleidern geschüttelt werden. Trainer Markus Kipry hofft, dass diese Auftaktklatsche ein Warnschuss zur rechten Zeit war. „Wir müssen uns schütteln, die Lehren daraus ziehen und uns auf das nächste Spiel vorbereiten müssen. Das war für alle ein Schuss vor den Bug“, hatte er nach dem Jahn-Spiel verlauten lassen. Gebenbachs erster Heimgegner ist am Samstag die SpVgg Bayern Hof (13., 1), die mit einem Remis in Würzburg und einer Heimniederlage gegen Cham in die Saison startete. Ergo verspüren beide Mannschaften schon einen gewissen Ergebnisdruck. Was Kipry zur Aufgabe sagt und welche Spieler ihm nicht zur Verfügung stehen, dazu mehr in Kürze.