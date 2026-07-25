Super Einstand für Julian Keibel beim SV Sonsbeck

Julian Keibel ist einer der Neuzugänge des Oberligisten SV Sonsbeck. Mit drei Scorerpunkten in den ersten zwei Testspielen hat er bereits auf sich aufmerksam gemacht. Welche Ziele der Mittelfeldakteur hat und wie er auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub blickt.
Der SV Sonsbeck hält gerade nach der schweren Knie-Verletzung von Stürmer Klaus Keisers weiterhin Ausschau nach attraktiven Verstärkungen für die neue Saison. Bereits in Sonsbeck angekommen ist Julian Keibel. Der 20-jährige Student aus Neukirchen-Vluyn wechselte von Hamborn 07 in den Willy-Lemkens-Sportpark. Er benötigte keine große Eingewöhnungszeit. „Ich wurde direkt gut aufgenommen. Ich fühle mich wohl. Der Trainer und die Mannschaft sind super. Der Verein gefällt mir auch sehr,“ fasst der Mittelfeldspieler seine Eindrücke der ersten Wochen in Sonsbeck zusammen.
Im ersten Testspiel des Oberligisten gegen den Bezirksligisten Borussia Veen gelangen Keibel gleich ein Tor und ein Assist. Im darauffolgenden Test gegen den Landesligisten Arminia Klosterhardt erzielte er einen weiteren Treffer. Für die Sonsbecker kann die Verpflichtung ein Glücksgriff sein, da sich Keibel selbst anbot: „In Hamborn hat jemand gespielt, der in Sonsbeck gut vernetzt ist. Sonsbeck hat Spieler gesucht und dann wurde alles abgeklärt.“
Sonsbecks Trainer Heinrich Losing freut sich über den Neuzugang: „Julian ist ein guter Fußballer, der immer etwas kreieren kann. Deswegen wollten wir ihn auch mit dazu nehmen. Er ist jedes Training dabei und zieht sehr gut mit.“ Sich selbst sieht der offensive Spielgestalter auf der Zehner-Position oder auf dem linken Flügel.
In der Jugend spielte der 20-Jährige lange für den KFC Uerdingen, konnte sich in seinem ersten Senioren-Jahr jedoch nicht in der ersten Mannschaft durchsetzen: „Als ich aus der Jugend kam, stieg die Mannschaft in die Regionalliga auf. Ich sollte dort erst mal als Probespieler dabei sein. Allerdings wurde zwei Mal am Tag trainiert. Ich war zu der Zeit noch in der Schule. Das war für mich leider nicht möglich.“
In dieser Saison trifft Keibel mit dem SVS auf die Mannschaft von der Grotenburg. Trotz seiner Vergangenheit in Krefeld hat er keine persönliche emotionale Bindung mehr zum Ex-Bundesligisten: „Der Verein hat viele Fans und ein cooles Stadion. Ich freue mich auf das Spiel, aber es ist auch fast niemand mehr da, den ich kenne. Der KFC ist und bleibt ein großer Traditionsverein.“ Auf einen Jubel bei einem Tor gegen seinen ehemaligen Klub würde Keibel indes nicht verzichten.
Realistisch blickt der Mittelfeldakteur auf seine erste Saison mit dem SV Sonsbeck: „Ich glaube, dass es ein schweres Jahr werden kann. Wir wollen natürlich die Liga halten und die bestmögliche Platzierung erreichen. Ich möchte mich in meiner ersten Oberliga-Saison auch persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft helfen.“
Langfristig verfolgt der ehemalige Hamborner ein großes Ziel: „Theoretisch ist der Profifußball nicht so weit weg. In der Regionalliga West bekommt man ja schon Profiverträge. Das ist schon ein Ziel. Allerdings möchte ich jetzt erst mal meine Aufgabe beim SV Sonsbeck mit vollem Einsatz angehen.“
Die nächste Möglichkeit, sich zu zeigen, bekommt Keibel an diesem Samstag. Dann empfängt der SV Sonsbeck den Ligakonkurrenten TSV Meerbusch. Anstoß ist um 14 Uhr im heimischen Sportpark. Bis zum Saisonstart stehen den Sonsbeckern noch drei weitere Testspiele bevor. Gegen Landesligist 1. FC Lintfort, Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen sowie gegen Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop.