Super Einstand für Julian Keibel beim SV Sonsbeck Neuzugang Julian Keibel hat in den ersten beiden Testspielen beim Oberligisten SV Sonsbeck viele Akzente gesetzt. Warum der 20-jährige Kreativspieler ein Glücksgriff sein kann und warum er sich besonders auf die Duelle mit dem KFC Uerdingen freut. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Keibel netzte in seinen ersten beiden Partien – Foto: Arno Wirths

Julian Keibel ist einer der Neuzugänge des Oberligisten SV Sonsbeck. Mit drei Scorerpunkten in den ersten zwei Testspielen hat er bereits auf sich aufmerksam gemacht. Welche Ziele der Mittelfeldakteur hat und wie er auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub blickt.

Student aus Neukirchen-Vluyn Der SV Sonsbeck hält gerade nach der schweren Knie-Verletzung von Stürmer Klaus Keisers weiterhin Ausschau nach attraktiven Verstärkungen für die neue Saison. Bereits in Sonsbeck angekommen ist Julian Keibel. Der 20-jährige Student aus Neukirchen-Vluyn wechselte von Hamborn 07 in den Willy-Lemkens-Sportpark. Er benötigte keine große Eingewöhnungszeit. „Ich wurde direkt gut aufgenommen. Ich fühle mich wohl. Der Trainer und die Mannschaft sind super. Der Verein gefällt mir auch sehr,“ fasst der Mittelfeldspieler seine Eindrücke der ersten Wochen in Sonsbeck zusammen. Im ersten Testspiel des Oberligisten gegen den Bezirksligisten Borussia Veen gelangen Keibel gleich ein Tor und ein Assist. Im darauffolgenden Test gegen den Landesligisten Arminia Klosterhardt erzielte er einen weiteren Treffer. Für die Sonsbecker kann die Verpflichtung ein Glücksgriff sein, da sich Keibel selbst anbot: „In Hamborn hat jemand gespielt, der in Sonsbeck gut vernetzt ist. Sonsbeck hat Spieler gesucht und dann wurde alles abgeklärt.“

Sonsbecks Trainer Heinrich Losing freut sich über den Neuzugang: „Julian ist ein guter Fußballer, der immer etwas kreieren kann. Deswegen wollten wir ihn auch mit dazu nehmen. Er ist jedes Training dabei und zieht sehr gut mit.“ Sich selbst sieht der offensive Spielgestalter auf der Zehner-Position oder auf dem linken Flügel. Keibel wird auf seinen Ex-Klub treffen In der Jugend spielte der 20-Jährige lange für den KFC Uerdingen, konnte sich in seinem ersten Senioren-Jahr jedoch nicht in der ersten Mannschaft durchsetzen: „Als ich aus der Jugend kam, stieg die Mannschaft in die Regionalliga auf. Ich sollte dort erst mal als Probespieler dabei sein. Allerdings wurde zwei Mal am Tag trainiert. Ich war zu der Zeit noch in der Schule. Das war für mich leider nicht möglich.“