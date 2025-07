Super-Cup 2025 festgezurrt

Dazu hat der Spielausschuss des KFA ein Positionspapier erarbeitet. Und diese Vorlage wurde auf der letzten KFA-Sitzung dann am Montag in Kloster Veilsdorf auch beschlossen.

Die Begegnung soll fest in den Rahmenspielplan aufgenommen werden und immer eine Woche vor dem Start in die neue Spielserie ausgetragen werden. Dabei hat der amtierende Kreismeister dann Heimvorteil und empfängt den Kreispokalsieger. Die diesjährige Begegnung SG SV 1897 Goßmannsrod gegen den SV EK Veilsdorf findet am 1. August 2025 um 18.30 Uhr in Schwarzbach statt.

Weiterhin hat der SPA beschlossen, dass es eine Änderung bezüglich § 15 der SPO geben wird: Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, geht es nicht in die Verlängerung. Die Entscheidung ist dann gleich durch Ausführung von Torschüssen von der Strafstoßmarke gemäß den Regeln der FIFA herbeizuführen.