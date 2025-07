"Super Charakter": SC Wiedenbrück leiht Talent aus der 3. Liga aus

Wie Drittligist am Mittwochmorgen (30. Juli) auf seiner Homepage bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem zentralen Mittelfeldspieler vor seiner Leihe verlängert. Genaue Angaben zur Vertragslaufzeit machten die Verler dabei nicht. Beim SC Wiedenbrück soll Gerhardt "die Spielpraxis bekommen, die in diesem Alter essenziell ist", heißt es in der Meldung.

Konstantin Gerhardt durchlief die gesamte Jugendlaufbahn im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach und schloss sich im Sommer 2024 dem SC Verl an. An der Poststraße kam der 20-Jährige 13-mal in der 3. Liga zum Einsatz, stand einmal davon in der Startelf und steuerte einen Assist bei. Für die Oberliga-Reserve des Sportclubs bestritt Gerhardt zehn Partien und erzielte drei Tore. Beim SC Wiedenbrück erhält Konstantin Gerhardt die Rückennummer 20.