Suntec-Cup: SC Regensburg sticht Bezirksligisten aus

Der wieder als Abendturnier aufgezogene Suntec-Cup war sehr kurzweilig, weil massig Tore fielen. So klingelte es in jedem Spiel mindestens drei Mal im Gehäuse. „Wir freuen uns natürlich über die Turniersieg. Insgesamt waren wir auch die beste Mannschaft und haben verdient gewonnen. Wir haben einen super Fußball gezeigt und haben uns im Halbfinale und Finale auch durch einen Rückstand nicht aus der Bahn bringen lassen“, freute sich Lukas Saradeth, spielender Hallencoach beim Sportclub.



Enttäuschend lief es für die SpVgg Pfreimd, die jedoch mit einer C-Elf am Start war. In der Gruppenphase blieben die Rotweißen ohne Punktgewinn. Gleiches galt für die DJK Dürnsricht. Das Rennen machten andere. In der Gruppe A gewann Regensburg alle drei Spiele mit jeweils einem Tor Unterschied. Dem SC folgte der SV Schwarzhofen mit sechs Punkten ins Halbfinale. Als Dritter auf der Strecke blieb die SG Weihern/Wernberg. Äußerst dominant trat der FC Wernberg in der B-Staffel an. Drei Siege bei 11:1 Toren sprachen eine eindeutige Sprache. Dahinter wurde der zweimal siegreiche Gastgeber Schwarzenfeld Zweiter. Detag Wernberg verlor das Direktduell gegen Schwarzenfeld knapp mit 3:4 und musste sich mit Platz drei begnügen.



Im Halbfinale war für Bastian Lobingers FC Wernberg Endstation. Schwarzhofen behielt im Duell der Bezirksligisten mit 4:2 die Oberhand. Die zweite Partie ging ins Neunmeterschießen, wo der Sportclub das bessere Ende für sich hatte – und den Schwarzenfelder Traum vom Turniersieg „dahoam“ zunichte machte. Die anschließenden Platzierungsspiele fanden klare Ausgänge. Pfreimd (8:1 gegen Dürnsricht), Detag Wernberg (4:1 gegen Weihern/Wernberg) und der FC Wernberg (5:1 gegen Schwarzenfeld) setzten sich deutlich durch, womit das Turnier für sie ein versöhnliches Ende fand.





Die Endplatzierungen:

1. SC Regensburg

2. SV Schwarzhofen

3. FC Wernberg

4. 1. FC Schwarzenfeld

5. TSV Detag Wernberg

6. SG Weihern/Wernberg

7. SpVgg Pfreimd

8. DJK Dürnsricht





