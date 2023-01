Sunninger Hallenmasters 2023

Sunninger Hallenmasters die Siebte



4 Tage Hallenfußball / 100 Teilnehmer



Bereits in die 7. Auflage geht das „Sunninger Hallenmasters“ ab dem 07.01.2023 über zwei Wochenenden in neuer Lokalität.



Ab Sofort wird dieses Turnier in oldschool gespielt also mit kompletter Bande und nach den alten Hallenrichtlinien. Die Nachfrage war riesig.



Wie gewohnt kann Turnierorganisator Stefan Anetzberger in allen Altersklassen ein starkes Teilnehmerfeld verkünden; neben diversen regionalen Größen wie dem SV Schalding, FC Sturm Hauzenberg oder dem TSV Waldkirchen sind die „Sunninger“ stolz, auch in diesem Jahr wieder internationales Flair versprühen zu können. So geben sich mit dem Senco Doubravka Pilsen, Tatran Volary, SK Horovice (jeweils Tschechien) ausländische Clubs die Klinke in die Hand.



Neu bei diesem beliebten Jugend-Event ist, dass das Turnier als Bandenkick an den Start geht und die Lokalität geändert wurde in die Granitstadt Hauzenberg.



An den vier Turniertagen können die Hallen-Fans insgesamt 100 Mannschaften in 11 Altersklassen anfeuern.



Nach sechs erfolgreichen Events wird der Zuschauer auch in diesem Jahr wieder Banden-Zauber auf hohem Niveau bewundern können.



Also auf geht’s zum „Sunninger Hallenmasters“!



