Sungens Devise:  „Wir blenden alles aus“

Im letzten Saisonspiel geht es für den SV Hetzerath am Sonntag ab 15 Uhr darum, sich mit einem Heimsieg gegen den SV Föhren entweder den zweiten Tabellenplatz zu sichern — der zur Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bezirksliga berechtigt — oder zumindest ein Entscheidungsspiel um Rang zwei gegen den SV Mehring zu erzwingen. Verliert der SVH oder holt nur ein Remis, wäre er bei einem gleichzeitigen Mehringer Sieg in Bremm aus dem Rennen.

Beim jüngsten 3:1-Erfolg am vergangenen Freitag in Berglicht gegen die bereits als Absteiger feststehende SG Thalfang taten sich die Schwarz-Weißen zunächst schwer, ehe sie im zweiten Durchgang einen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg drehten. „Weil Max Lehnert bei einer Rettungsaktion den Ball an die Hand bekam, gab es Elfmeter. Im Anschluss hatten wir bei einem Lattenschuss von Florian Haumann Glück. Wir haben aber rechtzeitig vor der Pause das 1:1 gemacht. Die ersten 20 Minuten nach dem Wechsel haben wir richtig gut gespielt und je länger das Spiel dauerte, die Kontrolle übernommen. Wir haben unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen“, resümiert Trainer Frank Sungen.

Dass Hetzerath aktuell auf Platz drei steht und die Möglichkeit auf eine Rückkehr in die Bezirksliga hat, war vor der Saison nicht zu erwarten. „Der Klassenerhalt war unser Ziel. Dann haben wir uns in einen Lauf gespielt und wollen jetzt diese Chance nutzen. Wir blenden alles andere aus und gehen das Spiel gegen Föhren ganz normal an“, so der 39-Jährige.