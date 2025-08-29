Summen statt Stechen: Darme nutzt Biener Patzer

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽

1.763 Leute haben es gelesen, ob alle freiwillig, bleibt ungeklärt. Sicher ist nur: Liveticker-Gott Simon Poggemann hat wieder das Kunststück geschafft, ein Spiel voller Krämpfe, Abseitsentscheidungen und Flutlichtproblemen in kleine literarische Miniaturen zu verwandeln.

Die ersten Schlagzeilen gab es, bevor überhaupt ein Ball rollte: Beide Mannschaften in schwarzen Stutzen! Ein Skandal, der nur durch einen kurzfristigen Farbwechsel der Biener gelöst werden konnte. Dazu: exakt sieben Zuschauer, deren Zahl sich später ins Unermessliche steigerte, in den zweistelligen Bereich. Fußball im Amateurparadies.

Erste Halbzeit: Viel Wollen, wenig Können

Darme mit etwas mehr vom Spiel, Biene mit Betonmischmaschine im eigenen Strafraum. Chancen gab es, klar, aber entweder lag ein Bein dazwischen, oder der Biener Keeper Schabacker fischte das Ding weg. Aufregung dann kurz vor der Pause: Barenkamp zimmerte einen indirekten Freistoß an die Latte. Ob er wusste, dass der Ball gar nicht direkt aufs Tor durfte? Nur er und der Herrgott wissen es. Halbzeit also 0:0, Spannung ja, Spektakel eher nein.

Zweite Halbzeit: Das Eigentor und die wilde Schlussphase

Dann die 61. Minute: Raafkes ackert, Benjak flankt, und ein Biener Verteidiger denkt sich: „Wenn hier schon keiner trifft, dann eben ich.“ Eigentor, 0:1.

Darme jubelte, aber Ruhe brachte das nicht. Im Gegenteil: Biene roch die Chance, kam nochmal, scheiterte aber an Niemann oder an den eigenen Nerven. Einmal sogar im Abseits, obwohl der Verteidiger vorher eher Luftloch als Ball traf, Pech für Baldauf.

Am Ende war’s wild, aber Darme schaukelte das Ding über die Zeit.

Nach dem Abpfiff: Erkenntnisse mit Augenzwinkern

Simon, der Chronist am Handy, zog das einzig richtige Fazit: Verdienter Sieg für Darme, aber Probleme gegen tiefstehende Gegner bleiben. Biene dagegen: defensiv stabil, offensiv harmlos. Null Punkte, aber immerhin weiße Stutzen.