Sulzemoos verliert den Anschluss an die Spitze – TSV Allach bleibt die Mannschaft der Stunde

Der SVS muss eine 0:3-Niederlage beim FSV Harthof hinnehmen. Der TSV Allach zerlegt den SVW und bleibt weiter in Topform.

FSV Harthof – SV Sulzemoos 3:0: Sulzemoos startete auf dem engen Kunstrasen des FSV Harthof mutig und hätte in den ersten Minuten sogar in Führung gehen können: Nach einer Ecke verpasste Maximilian Rothfuß am langen Pfosten nur knapp, kurz darauf scheiterte Mehmet Ayvaz. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Harthof kam vor allem nach Standards zu gefährlichen Kopfbällen, Sulzemoos setzte immer wieder gute Angriffe, blieb aber im letzten Drittel hängen. Kurz vor der Pause rächte sich die fehlende Konsequenz, Niclas Bromberger brachte die Münchner mit 1:0 in Führung. Bitter aus SVS-Sicht war die Knieverletzung von Fabian Ziller, der nicht weiterspielen konnte.

Der SV Sulzemoos bleibt als Tabellensechster in der Kreisliga München 1 beste Mannschaft aus dem Landkreis Dachau. Mit der 0:3-Niederlage beim FSV Harthof haben die Sulzemooser aber den Anschluss an die Spitzengruppe verloren.

SV Weichs – TSV Allach 0:4: Allach hatte aus den vergangenen neun Spielen 25 von 27 möglichen Punkten geholt. In Weichs bestätigte das „heißeste“ Team der Liga eindrucksvoll seine Topform. Die Gäste dominierten über die gesamte Spielzeit und bogen früh auf die Siegerstraße ein: Bereits nach zehn Minuten brachte Maxim Zakharov den TSV in Führung. Weichs fand anschließend etwas besser ins Spiel und kam zu drei klaren Chancen, verpasste jedoch den Ausgleich. Die Strafe folgte kurz vor der Pause, als Duro Ereiz zum 0:2 traf (39.).

Nach dem Seitenwechsel spielte es Harthof clever. Die Gastgeber ließen Sulzemoos anlaufen, schalteten nach Ballgewinnen schnell um – und schlugen eiskalt zu: Güven Dhaouadi erhöhte nach einem Konter auf 2:0 (53.), ehe Redon Ramabaja zehn Minuten später einen weiteren Umschaltmoment zum 3:0 verwertete. Sulzemoos tat sich nun schwer, gefährlich zu werden. Die Ausnahme war ein Abschluss von Philipp Sedlmeir. Wenig später war Schluss. Die Münchner verdienten sich die drei Punkte, weil sie aggressiver verteidigten und in den entscheidenden Szenen reifer agierten. Die Sulzemooser müssen akzeptieren, dass es aktuell gegen die besten Mannschaften der Liga nicht reicht.

Nach dem Seitenwechsel ließ Allach nichts mehr anbrennen. Die seit neun Partien unbezwungnen Münchner standen defensiv stabil und erhöhten durch Dominik Damjanovic auf 0:3 (65.). Gut zehn Minuten später verwandelte Uli Fries einen Elfmeter sicher zum 4:0-Endstand.

„Die Allacher haben über 90 Minuten mehr Intensität auf den Platz gebracht und in den richtigen Momenten zum 1:0 und 2:0 getroffen“, so SVW-Trainer Robert Böttcher. Gegen eine Mannschaft in dieser Verfassung wäre nur mit besserer Chancenverwertung etwas möglich gewesen.

SC Grüne Heide – Eintracht Karlsfeld II 4:0: Karlsfeld fand von Beginn an keinen Zugriff und geriet früh auf die Verliererstraße. Bereits nach zehn Minuten schlug Felix Ruhland für Grüne Heide zu. Auch danach bestimmte Ismaning das Geschehen, während die Gäste kaum Zweikämpfe gewannen und im Spielaufbau fehlerhaft agierten. Folgerichtig fiel nach einer halben Stunde das 2:0 durch Moritz Kiener (33.). Karlsfeld tauchte vor der Pause nur einmal gefährlich vor dem Tor auf – ohne zu treffen.

Das Halbzeitfazit von Eintracht-Coach Fabian Porsch: „Unsere einzige Chance war gar nicht schlecht, aber eigentlich muss es zur Pause schon 4:0 stehen. Sie haben uns am Leben ge㈠lassen.“

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Zwar bot sich der Eintracht aus dem Nichts die große Möglichkeit auf das 1:2, doch wenig später machte Grüne Heide ernst: Manuel Schricker erhöhte in der 65. Spielminute auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kieners zweiter Treffer zum 4:0 (77.) besiegelte die klare Niederlage.

Porsch sprach anschließend von der „schlechtesten Saisonleistung“ und fand deutliche Worte: „Wir sind abgeschossen worden – so ehrlich muss man sein.“

SV Lohhof – TSV Dachau 1865 II 2:1: Die Mannschaft von Trainer Manuel Stangl muss den Blick weiter Richtung Tabellenende der Kreisliga München 1 richten. Beim Spitzenteam Lohhof setzte es allerdings ein knappe Niederlage.

Ausgerechnet der ehemalige Dachauer Paolo D’Avanza schockierte seine früheren Mitspieler bereits in der 2. Minute. Nach einer Ecke traf er per Kopf. Trotz dieses Rückschlags zeigten die Dachauer eine starke Reaktion. Sie spielten mutig nach vorne, kämpften leidenschaftlich und standen defensiv stabil. Leo Kristic ließ zwei hundertprozentige Chancen aus. So ging es trotz guter Leistung mit einem knappen Rückstand in die Pause. In der Kabine war die Stimmung dennoch positiv – die Dachauer spürten, dass in Lohhof etwas möglich ist. Und sie wurden unmittelbar nach Wiederanpfiff belohnt. Quirin Hausdorf, der nach acht Monaten erstmals wieder im Einsatz war, setzte sich stark durch und chippte den Ball über die Abwehr hinweg. Leonardo Kristic blieb diesmal im Eins-gegen-eins cool und hob den Ball über Keeper Michael Suck hinweg zum verdienten 1:1 ins Tor (46.). Im Anschluss entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Spielerisch hatte Lohhof leichte Vorteile, doch auch Dachau kam immer wieder gefährlich vor das Tor. Als vieles bereits auf eine leistungsgerechte Punkteteilung hindeutete, schlug der Gastgeber erneut zu: Daniel Suck setzte in der 85. Spielminute einen Freistoß sehenswert aus rund 18 Metern unhaltbar ins Kreuzeck.

TSV Arnbach – Türk Sport Garching 0:3: Seine Mannschaft habe kämpferisch dagegengehalten und eine ordentliche Leistung geboten, so Arnbachs Trainer Florian Mayr. Das mache Mut für kommende Aufgaben. Aber die Punkte gingen an die Gäste.

Arnbach machte es gegen den Ball über weite Strecken sehr gut, so musste ein Standard dem Tabellenführer zur Führung verhelfen: Valon Zeka konnte in der 24. Minute nach einem Eckball allerdings vollkommen frei zum 0:1 einköpfen. Arnbach hatte in der Folgezeit seine offensiven Momente, aber meistens kam der letzte Pass nicht genau genug oder die Abschlüsse waren zu harmlos.

Das 0:2 fiel in der 66. Minute, Akif Abasikeless hämmerte den Ball unhaltbar ins Kreuzeck. In der 82. Spielminute war die Partie nach dem 0:3 gelaufen, allerdings stand Garchings Torschütze Selim Magat wohl im Abseits, „bestimmt vier bis fünf Meter“, wie Florian Mayr befand.

Der noch ungeschlagene Spitzenreiter Türk Sport Garching war für die Arnbacher sicher nicht das Maß der Dinge. Am kommenden Wochenende geht es gegen Eintracht Karlsfeld II, da haben sie eher die Chance auf Punkte.