Sulzemoos siegt durch späten Elfmeter – Weichs verliert deutlich Fußball im Landkreis von Moritz Stalter · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser

Der SV Sulzemoos gewinnt dank verwandeltem Strafstoß 1:0 gegen Arnbach. Weichs bleibt beim 0:3 in München ohne Chance gegen Olympiadorf.

Ein verwandelter Elfmeter bescherte dem SV Sulzemoos ein 1:0 gegen den TSV Arnbach. Für den SV Weichs gab es in München beim 0:3 gegen Olympiadorf nichts zu holen. SV Sulzemoos – TSV Arnbach 1:0 (0:0): Sulzemoos und das Schlusslicht aus Arnbach lieferten sich ein intensives, phasenweise hitziges Duell mit vielen Gelben Karten – ohne dabei unfair zu werden. Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst rar, die besten Möglichkeiten gab es jeweils nach Standards: Zunächst kam Chris Wagenpfeil nach einer Ecke frei zum Kopfball, doch Matthias Sattler reagierte stark und verhinderte die Führung. Sulzemoos wurde nun zu passiv, Arnbach fand besser in die Partie und bekam nach rund einer halben Stunde die große Chance zur Führung. Daniel Breitenberger trat zum Elfmeter an, scheiterte aber an SVS-Keeper Tobias Wagenpfeil.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Sulzemoos zunehmend die Kontrolle, ließ im letzten Drittel aber die nötige Konsequenz vermissen. Arnbach verteidigte engagiert und hielt das Remis lange fest. Als ein Punktgewinn für die Gäste immer greifbarer wurde, fiel die Entscheidung doch noch: Nach einem Handspiel zeigte Schiedsrichter Jonas Gewalt erneut auf den Punkt, Luca Marinelli verwandelte sicher zum 1:0 (84.). Arnbach warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Damit verschärft sich die Lage für das Schlusslicht im Tabellenkeller weiter. SV Olympiadorf München – SV Weichs 3:0 (1:0): Die Weichser fanden beim Tabellenzweiten SV Olympiadorf nicht zu ihrem Spiel und blieben über weite Strecken blass. „Ich habe die Spannung und Überzeugung vermisst“, stellte Trainer Robert Böttcher fest. Vieles von dem, was zuletzt gut funktionierte, bekam der SVW dieses Mal nicht auf den Platz. Offensiv blieb das Team ohne nennenswerten Abschluss, während die Gastgeber ihre Überlegenheit nach einer halben Stunde zum ersten Mal entscheidend ausspielten: In der 36. Minute brachte Mustafa Kamburoglu Olympiadorf mit 1:0 in Führung.