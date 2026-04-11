Sulzemoos siegt auswärts in Allach

Der SV Sulzemoos setzte sich am Freitag auswärts beim TSV Allach München klar durch. Vor 60 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste die entscheidenden Akzente setzten.

Nach einer halben Stunde brachte Christian Wagenpfeil die Sulzemooser in Führung (30.). Nur zwei Minuten später erhöhte Manuel Eisgruber nach einem schnellen Angriff auf 0:2 (32.). Allach bemühte sich im Anschluss um den Anschluss, doch die kompakte Defensive der Gäste ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

In der Schlussphase machte der SV Sulzemoos alles klar: Der eingewechselte Simon Hainzinger traf in der 83. Minute zum 0:3-Endstand. Damit unterstrichen die Gäste ihre Effizienz und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause.