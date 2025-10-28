Sulzemoos rutscht ab auf Rang vier – Dachau 65 II geht gegen Lohhof unter

Eng geht's her in der Kreisliga München 1. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Harthof rutschte der SV Sulzemoos von der Tabellenspitze ab auf Rang vier

Schon in der 10. Minute gab es den ersten Aufreger, Harthof hätte nach einem Zweikampf im Strafraum gern einen Elfmeter gehabt. Tatsächlich hätten sich die Sulzemooser nicht beschweren können, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hätte. Nur zwei Minuten später gingen die Gäste trotzdem in Führung. Ein von Güven Dhaouadi getretener Freistoß schlug im langen Eck ein. In der 42. Minute gab es dann eine berechtigte Zehnminuten-Strafe für Harthofs Niclas Bromberger. Mit Ablauf der Strafe markierte Maximilian Rothfuss das 1:1 (52.). Der Torschütze hatte sich von der Mittellinie aus durchtankt und traf mit der Picke via Innenpfosten. Doch der Ausgleich hielt nicht lange. Nach einem Schnitzer der SVS-Abwehr pariertet Keeper Maximilian Kronschnabl zunächst überragend, doch der Nachschuss von Abdirahman Musse Bile saß: 1:2. Nur drei Minute später legte Niclas Bromberger mit einer verunglückten Flanke das dritte Harthofer Tor nach.

SV Sulzemoos – FSV Harthof 1:3: Nach einem durchaus flotten Beginn ohne großes Abtasten entwickelte sich in Sulzemoos ein bis zum Schluss sehenswertes Spiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe.

SVS-Spielertrainer Manuel Eisgruber kassierte in der 64. Minute noch eine Zeitstrafe, was eine mögliche Aufholjagd erschwerte. Dennis Reith, sportlicher Leiter in Sulzemoos, meinte trocken: „Mund abputzen, und am Freitag geht es weiter in Lohhof.“

TSV Dachau 1865 II – SV Lohhof 0:5: Das war schlichtweg ein Klassenunterschied. Die zweite Mannschaft des Landesligisten hatte von Beginn an keinen Zugriff auf das Spiel und geriet früh in Rückstand. Sertan Ismailoglu traf in der 7. Minute. Im weiteren Verlauf kam dann auch noch ein rabenschwarzer Tag für Dachaus Torhüter Korbinian Scherm hinzu: Zwei Freistöße, jeweils Aufsetzer, die absolut haltbar gewesen wären, landeten im Netz; in der 28. Minute durch Nemanja Plavsic und zehn Minute später durch Ismailoglu (38.).

Diese Szenen seien sinnbildlich für den gesamten Auftritt gewesen, so Dachaus konsternierter Trainer Manuel Stangl. „Weder kämpferisch noch mental fanden wir in die Partie, wir konnten körperlich nicht dagegenhalten und wirkten über weite Strecken gehemmt.“ Am Ende stehe ein auch in der Höhe völlig verdienter Sieg für die Lohhofer, „die uns die Grenzen deutlich aufgezeigt haben“. Spielerisch werde es in den nächsten Wochen nicht automatisch besser werden, „daher müssen wir über den Kampf kommen“. Erst wenn das gelingt, könne man wieder auf Punkte hoffen. Nemanja Plavsic (60.) und David Stötzel (72.) erzielten die beiden Lohhofer Tore in der zweiten Halbzeit.

TSVE Karlsfeld II – SC Grüne Heide 3:3: Beide Teams mussten sich auf schwierige Bedingungen einstellen – der tiefe, vom Regen aufgeweichte Platz in Karlsfeld ließ kaum geordneten Spielaufbau zu. So entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit vielen langen Bällen und Zweikämpfen im Mittelfeld. Grüne Heide kam in der Anfangsphase besser zurecht, profitierte zudem vom Rückenwind und hatte bei mehreren Ecken gefährliche Aktionen. Eine davon nutzte Thomas Asvestas, dessen scharf getretener Ball durch eine Windböe im langen Eck einschlug (40.). Die Eintracht antwortete prompt: Nach einer Flanke ließ der Ismaninger Keeper Deniz Sonkaya abprallen, Jasper Zipf staubte zum 1:1 ab (41.).

Nach dem Wechsel übernahm Karlsfeld zunächst die Kontrolle, geriet aber nach einem Strafstoß erneut in Rückstand – Thomas Niggl traf vom Punkt (60.). Nur sechs Minuten später erhöhte Manuel ㈠Schricker nach einer Ecke auf 1:3. Doch die Gastgeber zeigten Moral. Zunächst verkürzte Sebastian Foik mit einem Distanzschuss auf 2:3 (73.), ehe Kilian Schestak in der Schlussminute eine Hereingabe von Willi Ampenberger zum umjubelten 3:3-Endstand verwertete. Über 90 Minuten gesehen ein gerechtes Remis auf schwer bespielbarem Geläuf.

TSV Allach – SV Weichs 2:0: Allach begann druckvoll, bestimmte Ball und Tempo – Weichs dagegen fand in der Anfangsphase kaum Zugriff. Früh zeigte sich, dass die Gastgeber ihre Abläufe besser dem tiefen Rasen anpassten. Nach 17 Minuten fiel das 1:0: Eine flach ausgeführte Ecke wurde clever durchgelassen, im Rückraum lauerte Thomas Huser, er traf mit einem satten Schuss ins lange Eck. Auch danach blieb Allach die aktivere Mannschaft und kam über die Flügel immer wieder zu gefährlichen Hereingaben. Weichs hatte Glück, dass Keeper Fabian Langer einen Distanzschuss stark parierte. Erst kurz vor der Pause kam die Mannschaft von Trainer Böttcher zur ersten guten Gelegenheit, doch Allachs Torwart Steigenberger war zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Weichs ein anderes Gesicht: strukturierter im Aufbau, griffiger in den Zweikämpfen und mit mehr Kontrolle im Zentrum. Der Ball lief nun besser, doch im letzten Drittel fehlte die Klarheit. Kurz vor der geplanten Umstellung auf zwei Spitzen traf Allach erneut nach einer Ecke – fast identisch wie beim ersten Tor: scharf hereingespielt, durchgelassen, abgeschlossen. Diesmal war Uli Fries der Torschütze (82.). Weichs kämpfte bis zum Schluss, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Der Sieg für Allach war verdient, auch wenn die Gäste nach der Pause viel inves㈠tierten.

Türk Sport Garching – TSV Arnbach 4:2: Ein denkbar ungünstiger Start machte Arnbach den Nachmittag in Garching früh schwer. Bereits in der 4. Spielminute nutzte Selim Magat einen missglückten Klärungsversuch in der Defensive der Gäste und brachte Türk Sport in Führung. Der Tabellenzweite übernahm in der Anfangsphase klar die Kontrolle, drängte Arnbach tief in die eigene Hälfte und erhöhte kurz vor der Pause durch einen wuchtigen Kopfball von Abdulhamit Zorlu auf 2:0 (44.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Elf von Spielertrainer Florian Mayr verbessert, Arnbach suchte mutiger den Weg nach vorne und kam auch zu guten Möglichkeiten – allein die Chancenverwertung blieb das Problem. Türk Sport lauerte auf Umschaltmomente, zeigte sich spielerisch reifer und nutzte in der Schlussphase die Räume eiskalt. Akif Abasikeles (85.) und erneut Magat (87.) schraubten das Ergebnis auf 4:0, ehe Arnbach Moral bewies. Erst lenkte der Garchinger Sandor Vider einen scharfen Querpass unglücklich ins eigene Tor (88.), kurz darauf traf Lukas Schmitt zum 4:2-Endstand (90.).

Trotz der Niederlage konnte Arnbach Positives mitnehmen. Türk Sport sprang mit dem Sieg an die Tabellenspitze.