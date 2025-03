Sulzemoos pirscht sich ran an die Spitze - Dachau 65 verliert Abstiegskrimi gegen Inhauser Moos

So., 16.03.2025, 14:30 Uhr

Der Abstieg war bitter, nach der Relegationsrunde der Saison 2023/24 mussten die Fußballer des SV Sulzemoos die Bezirksliga Nord verlassen. Heuer aber ist der direkte Wiederaufstieg durchaus drin. Denn Sulzemoos pirscht sich wieder heran an die Tabellenspitze, weil das Topduo München 54 und Lohhof sich ein torloses Remis gönnte.

Das 1:0 in der 15. Minute besorgte Alex Rupp, der eine feine Einzelleitung eiskalt abschloss. Die Gäste hatten im Anschluss eine dicke Möglichkeit, die aber SVS-Keeper Max Kronschnabl entschärfte. Dann übernahm der SVS das Kommando komplett und erspielte sich Chance um Chance. Am Ergebnis änderte sich zunächst nichts. Dann eine Schrecksekunde kurz vor der Halbzeit: Alex Rupp stürzte bei einem Sprint zu Boden. Es war ihm mächtig in den Oberschenkel gefahren.

SV Sulzemoos – VFR Garching II 3:0: Es läuft: Mit dem drittten Sieg im dritten Spiel im Jahr 2025 schob sich der SV Sulzemoos auf den 3. Platz in der Tabelle vor, in Schlagdistanz zum Zweiten Lohhof.

In der zweiten Halbzeit veränderte sich das Spiel nicht. Weiterhin erspielten sich die Sulzemoos Chancen. Manuel Eisgruber nutzte eine davon nach einem Fehlpass der Garchinger eiskalt aus und erhöhte sehenswert zum 2:0 (69.). Das kam einer Entscheidung gleich. Das 3:0 in der 85. Spielminute erzielte der eingewechselte Adrian Abke, der sich nach seiner langen Verletzungspause selbst belohnte.

„Es macht Spaß – dieser Kampf, diese Leidenschaft, wir werden die Woche ganz ruhig weiterarbeiten und dann nächsten Sonntag nach Erdweg fahren und versuchen, wieder die drei Punkte einzufahren“, so der Sportliche Leiter des SVS, Dennis Raith. (ro)

TSV Dachau 1865 II – SC Inhauser Moos 2:3: Dieses Sechs-Punkte-Spiel ging an die Gäste aus Inhausen. Die Dachauer Spieler waren nach dem Schlusspfiff ratlos: Wie konnten sie dieses Spiel verlieren? Denn vor allem in der ersten Halbzeit waren sie überlegen gewesen.

Und zudem begann es top für die Elf von Spielertrainer Christian Doll: Denn bereits in der 2. Minute erzielte Doll selbst nach einer sehenswerten Vorarbeit von Alexandros Tanidis das 1:0. Doch das 1:1 folgte bereits in der 5. Spielminute. Torschütze war Nicolas Schmöller. Die 2:1-Halbzeitführung für die Dachauer besorgte dann der schnelle Gonzalo Lopez Ramirez in der 31. Minute.

Doch mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando. Lohn war das 2:2 durch Christian Legrand in der 56. Minute. Als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, schlug der SCI zu. Benjamin Jantzen erzielte in der Nachspielzeit noch das 3:2 für den Tabellen-12.

„Nach einer durchwachsenen Vorbereitung reihen sich die schlechten Ergebnisse in der Liga aneinander“, so Niclas Seibt, dritter Abteilungsleiter beim TSV 1865. „Ein wichtiges Spiel, das du gewinnen musst, verlierst du, jetzt müssen das Trainerteam und die Mannschaft schnell in die Erfolgsspur zurückfinden.“ (ro)

TSV Allach – SpVgg Erdweg 1:1: Eine Kollision im Abschlusstraining störte die Vorbereitung der SpVgg Erdweg auf das Allach-Spiel empfindlich: Sebastian Felbermeier und Johannes Perchtold prallten mit den Köpfen so hart zusammen, dass beide mit mehreren Stichen genäht werden mussten. Perchtold erwischte es schlimmer, bei ihm steht eine Ausfallzeit von vier Wochen im Raum. Die kurzfristige Nachverpflichtung von Franz Hübl federt den Ausfall etwas ab. Der ehemalige Bayernliga-Kicker von Dachau 65 sorgte auch in Allach für Stabilität in der Defensive. Die Verteidigung war vor allem dann gefordert, wenn die Allacher auf dem Kunstrasenplatz Einwurf-Flanken in den Strafraum schickten. Die Erdweger konnten gegnerische Abschlüsse zwar nicht komplett verhindern, dennoch verteidigten sie gut – ohne die eigene Offensive zu vernachlässigen.

Kurz vor der Pause zahlte sich dies aus. Nach einem Foul an Spielertrainer Michael Dietl im Strafraum verwandelte Martin Reindl den fälligen Elfmeter zum 1:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Beide Teams hatten Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Eine davon führte zum Ausgleich durch Samir Beric (65.) nach einem Allacher Einwurf. Beim 1:1 blieb es. Für Erdweg ist der Punktgewinn ein Erfolg, der Trend zeigt klar nach oben. (stm)

FSV Harthof – TSV Arnbach 1:3: Nach der 1:6-Klatsche im Hinspiel wären die Arnbacher im zweiten Duell mit dem FSV mit einem Punkt zufrieden gewesen. Um nicht noch einmal unter die Räder zu kommen, änderten Daniel Steininger und sein spielender Co-Trainer Florian Mayr das System: Sie wechselten von einer Viererkette auf eine Dreierformation, die bei gegnerischem Ballbesitz zu einer Fünferkette wurde. Eine Viertelstunde benötigten die Gäste, um sich in der neuen Grundordnung zurechtzufinden. In dieser Phase erspielte sich Harthof zwei sehr gute Chancen, darunter ein Alleingang, den TSV-Schlussmann Florian Gazdag stoppte. Dann machte sich der taktische Kniff positiv bemerkbar. Arnbach stand stabil und erspielte sich Möglichkeiten. Heiko Strieder nutzte eine davon zur 1:0-Führung (19.). Ein weiteres Tor fiel vor der Pause nicht. Die Gäste rechneten mit einer Harthof-Offensive, doch die Ballbesitzvorteile der Münchner verpufften. Arnbach verteidigte stark und schlug in der Anfangsphase der zweiten Hälfte doppelt zu.

Zunächst provozierte der TSV ein Eigentor von Nedim Halilovic (52.), ehe wenig später Strieder das 3:0 nachlegte (58.). Die Arnbacher agierten trotz des Polsters weiterhin konzentriert. Dennoch wurde es noch einmal hitzig: In der Schlussphase verkürzte Harthof nach einer abgerutschten Flanke von Ozan Cifci auf 1:3 (79.), mehr ließ Arnbach aber nicht zu. Das frustete die Heimelf: David Tomasevic sah wegen Meckerns Gelb-Rot (87.). Kurz darauf jubelte der TSV über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. (stm)

Eintracht Karlsfeld II – SC Grüne Heide Ismaning 1:2: Im Tabellenkeller wurde fleißig gepunktet. Eintracht Karlsfeld II wollte deshalb seine Hausaufgaben erledigen und nicht den Anschluss an die Relegationsplätze verlieren. Der Start ins Heimspiel gegen Grüne Heide war vielversprechend, doch der Pfosten verhinderte eine Eintracht-Führung in der ersten Minute. Nach zehn guten Minuten verlor die Landesliga-Reserve allerdings den Zugriff. Das bestrafte der Gegner sofort. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Michael Niggl verwandelte zum 1:0 für die Gäste (16.). Wenige Minuten später vergab Ismaning eine Topchance auf das 2:0.

Es folgte eine Situation, die die Karlsfelder als spielentscheidend bezeichnen: Nachdem ein aussichtsreicher Konter per taktischem Foul gestoppt wurde, sah der bereits verwarnte Ismaninger nicht seine zweite Gelbe Karte. „Das war ein klares taktisches Foul und somit Gelb”, ärgerte sich Eintracht-Trainer Fabian Porsch. Doch anstatt in Überzahl ging es mit elf gegen elf weiter. Karlsfeld meldete sich mit Wut im Bauch dennoch zurück. Kilian Schestak traf kurz vor der Pause (42.) zum verdienten Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel investierte die Eintracht-Zweite mehr. Dreimal tauchte sie gefährlich vor dem Tor auf, doch der Ball landete nicht im Kasten. Es folgte eine Zehn-Minuten-Strafe, die die Eintracht schadlos überstand. Kurz darauf drückte der Schiedsrichter nach einer offenen Sohle gegen Eintracht-Kapitän Tim Duchale beide Augen zu. „Für mich eigentlich Rot, zumindest aber eine Zeitstrafe”, sagte Porsch. Ismaning blieb komplett und traf wenig später entscheidend. Jürgen Glasner bescherte Grüne Heide in der 90. Minuten drei Punkte, Karlsfeld schaute trotz guter Leistung in die Röhre. (stm)