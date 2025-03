Sulzemoos bleibt an der Tabellenspitze dran Kreisliga München 1

Mit einem 2:0-Sieg bei Aufsteiger Arnbach hat der SV Sulzemoos den Anschluss an die Spitze der Fußball-Kreisliga München 1 gewahrt.

TSV Arnbach – SV Sulzemoos 0:2: Aufsteiger Arnbach kassierte im Landkreis-Duell eine unnötige Heimniederlage, gegen allerdings abgezockte Sulzemooser. Das 0:1 fiel in der 13. Minute, Mehmet Ayvaz nutzte einen Stellungsfehler in der Arnbacher Defensive eiskalt aus. Das 0:2 in der 33. Minute durch den Sulzemooser Spielertrainer Manuel Eisgruber war ein richtiges Slapstick-Tor: Bei einem Rückpass zum Arnbacher Keeper Florian Gazdag versprang der Ball auf dem holprigen Platz und landete vor Eisgrubers Füßen – und kullerte wenig später direkt neben dem Pfosten über die Linie. Arnbach vergab in der ersten Halbzeit die besten Chancen durch Fabian Beck. In der zweiten Halbzeit hatten wieder Fabian Beck und Heiko Strieder die dicksten Möglichkeiten auf ein Tor, doch auch die wurden leichtfertig vergeben. Mit der Zeit wurden die Zweikämpfe immer härter, es waren ein paar grenzwertige Fouls dabei. Tobias Thaller vom SVS musste verletzt raus.

„Der Ball will im Moment einfach nicht rein, und hinten bekommen wir in jedem Spiel zu einfache Gegentore“, ärgerte sich Arnbachs Sprecher Florian Mayr. Dennis Raith, Sportlicher Leiter in Sulzemoos, freute sich derweil über eine „eine sehr reife Leistung“.

SC Grüne Heide Ismaning – TSV 1865 Dachau II 3:1: Auch die zweite Mannschaft des TSV Dachau 1865 kam nicht gut ins Punktspieljahr 2025 – ebenso wie die Erste. Beide Teams starteten mit einer Niederlage.

Die SC-Kicker gingen durch Christoph Thoss in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Das 1:1 für Dachau erzielte Gonzalo Lopez Ramirez, der eine starke Aktion über links trocken vollendete. Das Tor täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass die erste Halbzeit der Dachauer sehr schwach war. Das 2:1 für Grüne Heide fiel in der 75. Spielminute. Vorausgegangen war ein Torwartfehler von Luis Schneider, der den Ball nach ㈠einer Flanke aus dem Halbfeld dem Torschützen Marcel Geßler direkt vor die Füße prallen ließ. Das 3:1 folgte bereits in der 86. Minute, Jürgen Glasner machte für Ismaning den ㈠Deckel drauf.

Der TSV Dachau II hatte im Winter drei Abgängen zu verzeichnen. So wechselte Torwart Mouhamad Rogesh an den Bodensee, Ivan Mepa ging nach Feldmoching, und Amiri Amad hörte aus persönlichen Gründen auf.

SV Olympiadorf – TSVE Karlsfeld II 1:0: Karlsfeld reiste nach dem Sieg im Kellerduell gegen Erdweg mit Rückenwind nach München. Der Gegner ist allerdings in einer anderen Tabellenregion unterwegs. Warum, zeigte Olympiadorf in den Anfangsminuten. Die Münchner spielten die Eintracht-Zweite an die Wand und erarbeiteten sich drei gute Chancen. ㈠Eine davon nutzte Lazaros Pliatsikas (12.) zur hochverdienten Führung. Ab Mitte der Hälfte fanden die Karlsfelder immer häufiger Wege, ihre ballsicheren Gegenspieler zu nerven. Das Spiel war ausgeglichener, am Spielstand änderte sich aber vor der Pause nichts mehr.

Nach dem Seitenwechsel dann verkehrte Welt: Der Tabellenvorletzte aus Karlsfeld übernahm die Kontrolle. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und kamen dem Ausgleich immer näher. Zwei Topchancen erspielte sich die Eintracht, einmal klatschte der Ball an die Latte – doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Aufgrund der Chancen wäre ein Punkt für die Gäste möglich gewesen, doch am Ende setzte sich wie so oft das Topteam durch. Die Eintracht-Zweite hat allerdings bewiesen, dass sie auch gegen die besten Teams der Liga mithalten kann – zumindest an guten Tagen.

SpVgg Erdweg – FC Türk Sport Garching 3:3: Eine Woche nach der 3:4-Niederlage im Kellerduell in Karlsfeld wollte Schlusslicht Erdweg die ersten Punkte nach der Winterpause einfahren. Doch die rückten zwischenzeitlich in weite Ferne. Kurz vor der Pause legten die Gäste durch Onur Cetin (42.) vor. Der erste Rückschlag für das Team der Spielertrainer Michael Dietl und Marko Juric. Kurz nach dem Seitenwechsel meldeten sich die Erdweger allerdings durch Andreas Obesser zurück (49.). Doch beim 1:1 blieb es nicht lange, denn Türk Sport war in dieser Partie eiskalt. Cetin brachte die Garchinger erneut in Führung (53.), ehe Rachid Teouri sogar auf 1:3 erhöhte (71.).

Viel deutete nun auf den nächsten Dämpfer für Erdweg hin. Doch die SpVgg-Akteure zeigten Charakter. Nur eine Minute nach dem dritten Gegentor erzielte Johannes Perchtold per Elfer den Anschlusstreffer. Erdweg drängte nun auf das 3:3 und wurde dafür belohnt: Stefan Stegmair sicherte dem Schlusslicht mit seinem Tor in der 83. Minute immerhin einen Punkt. Dass es nicht drei Zähler wurden, lag an der erneut nicht glorreichen Chancenverwertung der Erdweger.