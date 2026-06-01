Sulzemoos beste Kreisliga-Mannschaft aus dem Landkreis Dachau

Als Sechstplatzierter hat der SV Sulzemoos die Saison in der Fußball-Kreisliga München 1 beendet. Besser war keine Mannschaft aus dem Landkreis Dachau.

In der Fußball-Kreisliga München 1 stand der FC Türk Sport Garching bereits seit Wochen als souveräner Meister fest. In die Aufstiegsrelegation geht der SV Lohhof, Moosach-Hartmannshofen und Feldmoching spielen die Abstiegsrelegation. Absteiger sind der VfR Garching II und der TSV Arnbach. Bester Landkreis-Verein ist der SV Sulzemoos auf Platz sechs.

Grüne Heide Ismaning – SV Sulzemoos 6:2: Mit nur elf Spielern trat der SVS in Grüne Heide an, die aber begannen wunschgemäß. Nach einem Traumpass von Maximilian Rothfuss zog Spielertrainer Manuel Eisgruber von rechts in die Mitte und nagelte den Ball in den Winkel. Niklas Keller erzielte nach einem Foul an Eisgruber per Elfmeter in der 22. Minute das 0:2. Manuel Eisgruber traf zudem die Latte. Maximilian Rott brachte Ismaning in der 30. Minute per Strafstoß heran. SVS-Keeper Mert Bas hatte die richtige Ecke gewählt, konnte aber den Treffer nicht verhindern. Grüne Heide Ismaning gelang in der 37. Spielminute der Ausgleich, Torschütze war Philipp Tauscher.

Nach der Halbzeit machten sich die sommerlichen Temperaturen bei den Gästen aus Sulzemoos spürbar, zumal Eisgruber mit einer Oberschenkelverletzung ausschied. Die weiteren Treffer für Grüne Heide erzielten Felix Ruhland (57.) Michael Niggl (81./90.) und Finn Albrecht (84.). Die SVS-Erste hatte fünf Spieler für die 2. Mannschaft abgestellt, die in Ampermoching um den Klassenerhalt spielte.

TSV Arnbach – VfR Garching II 2:3: Arnbach verabschiedet sich als Tabellenletzter in die Kreisklasse. Die Niederlage gegen Mitabsteiger Garching sei nebensächlich gewesen, so Arnbachs Trainer Florian Mayr. Denn Fabian Beck beendete nach knapp 400 Pflichtspielen seine aktive Karriere als Fußballer. „Wir möchten ihm herzlich danken für seine lange Treue und seinen immer unermüdlichen Einsatz", so Mayr. Auch Andi Kahlig beendete mit dem Spiel seine Karriere. Markus Willibald verlässt den TSV Arnbach und wechselt zum Landesliga-Absteiger SC Oberweikertshofen.

Arnbach hatte zu Beginn zwei Großchancen durch Daniel Breitenberger, der Rest der ersten Halbzeit verlief den sommerlichen Temperaturen entsprechend. Das 1:0 für Arnbach fiel in der 62. Minute, Dominik Hahn traf nach einer Flanke von Markus Willibald per Kopf. Mit einem Doppelschlag drehte Garching jedoch das Spiel, Torschützen waren Florian Cygan (64.) und Frederik Simon (65.). Doch Arnbach kam zurück, Willibald erzielte in der 70. Minute das 2:2. Frederic Simon brachte Garching in der 76. Spielminute nochmals in Führung. In der 90. Minute schlug ein Garchinger den Ball gerade noch von der Linie.

SV Weichs – FSV Harthof 2:1: Für den SV Weichs ging es am letzten Spieltag nur noch um eine möglichst gute Platzierung. Rang acht war möglich. Zunächst fanden die Gastgeber allerdings überhaupt nicht in die Partie. Weichs leistete sich viele einfache Ballverluste und bekam selten Ruhe ins Spiel. Stattdessen bestimmte der Tabellenvierte FSV Harthof über weite Strecken die erste Hälfte. Die Gäste hatten viel Ballbesitz und kamen auch zu einigen Möglichkeiten, ließen diese aber ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Weichser deutlich verbessert. Sie kamen nun besser in die Zweikämpfe und wurden für die Leistungssteigerung belohnt: In der 65. Minute brachte Maximilian Tauchmann den Ball stark im Strafraum unter Kontrolle und wurde dann zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ibrahim Imamovic in seinem letzten Spiel für den SVW. Harthof hatte weiterhin mehr vom Spiel, wirklich zwingend wurde der Tabellenvierte aber kaum noch. Auf der anderen Seite erhöhte Haris Cehic in der 84. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit verkürzte David Tomasevic per Handelfmeter noch auf 1:2 (90.+1). In einer insgesamt fairen und hitzebedingt eher ruhigen Partie sicherte sich Weichs damit noch Rang acht.

TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Olympiadorf München 0:6: In einem Duell, in dem es für beide Teams um nichts mehr ging, hielt der TSV Eintracht Karlsfeld II gegen den favorisierten SV Olympiadorf zunächst gut dagegen. Die Gäste aus München hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, fanden gegen die kompakte Karlsfelder Defensive zunächst aber nur wenige Lücken. Ein abgefälschter Distanzschuss von Matthew Atkinson brachte Olympiadorf dennoch früh in Führung (8.).

Zur zweiten Hälfte wechselte Karlsfeld kräftig durch, auch einige U19-Spieler kamen zu Einsatzminuten. Der Rhythmus litt darunter allerdings – und Olympiadorf nutzte das konsequent aus. Mustafa Kamburoglu erhöhte nach knapp einer Stunde auf 2:0 (59.). In der Schlussphase brachen bei der Eintracht die Dämme: Johannes Lang traf innerhalb weniger Minuten doppelt zum 3:0 und 4:0 (76.), ehe Mert Yildiz nur kurz darauf das fünfte Tor nachlegte (79.). Den Schlusspunkt setzte erneut Lang mit seinem dritten Treffer zum 6:0-Endstand (88.). Trotz des hohen Sieges blieb Olympiadorf der Sprung auf Rang zwei verwehrt, weil der SV Lohhof parallel in Feldmoching punktete. Karlsfeld wiederum hatte den Klassenerhalt bereits sicher – und konnte die Packung locker verkraften.

Der TSV Dachau 1865 II trat zu seinem letzten Spiel bei Kreisliga-Meister Türk Sport Garching nicht an.