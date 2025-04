Sulzbach/Donau zieht sich aus der Kreisliga zurück

Das Ganze sei dem Verein alles andere als leicht gefallen, heißt es eingangs. Nach langen und intensiven Gesprächen zwischen Vereinsführung, Trainerteam und Mannschaft sei klar geworden, dass es unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich ist, zwei konkurrenzfähige Mannschaften zu stellen. Der Rückzug erfolge daher nicht aus Resignation, sondern als bewusste Entscheidung für einen nachhaltigen Neuaufbau.



„Natürlich fällt einem so ein Schritt nicht leicht. Wir haben lange gekämpft, diskutiert und nach Lösungen gesucht – am Ende war dieser Schritt notwendig, um den Verein nicht dauerhaft zu überfordern. Jetzt ist es an der Zeit, neue Kräfte zu bündeln und wieder mit Freude und Perspektive Fußball zu spielen. Unser mittelfristiges Ziel ist es ganz klar, wieder oben anzugreifen und auf sportlicher Ebene das Potenzial unserer Mannschaft voll auszuschöpfen“, lässt sich der 1. Vorsitzende des SV Sulzbach, Mario Zeitler, zitieren.



Fußball-Abteilungsleiter Dominik Schmidl erklärt eingangs: „Wir haben im Vorfeld sehr viele Gespräche geführt – intern, mit Spielern und potenziellen Neuzugängen.“ Dass zahlreiche Spieler dem SVS in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen oder kürzertreten – teils aus Altersgründen –, ist ein offenes Geheimnis. „Um konkurrenzfähig in der Kreisliga zu bleiben, hätten wir eine zweistellige Anzahl an Neuzugängen gebraucht. Das war unter den aktuellen Umständen einfach nicht realistisch“, berichtet Schmidl und ergänzt: „Mein ganz besonderer Dank gilt vor allem den Spielern, die dem Verein über viele Jahre hinweg die Treue gehalten haben – auch in schwierigen Zeiten. Ohne ihren Einsatz und ihre Verbundenheit wäre der Spielbetrieb überhaupt nicht möglich gewesen.“



Schon einmal hatte man in Sulzbach an der Donau einen Cut gesetzt. Vor zwei Jahrzehnten war das. Im Jahr 2005 stieg der SVS aus der Kreisliga ab und fuhr anschließend den Spielbetrieb vollständig zurück. Nach einjähriger Pause wagte man den Neustart. Unter Trainer Klaus Judenmann gelangen bis 2010 zwei Aufstiege bis in die Kreisliga. Fortan zählte man jahrelang zu den Spitzenteams der Kreisliga 1, ehe 2018 in einem Relegations-Krimi endlich der ersehnte Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Immerhin sechs Jahre konnte sich die Mannschaft um ihre langjährigen Leistungsträger Michael Renner, Florin Negru oder Florin Rus dann auf Bezirksebene halten. Die Saison 2021/22 ging als beste der Vereinsgeschichte in die Annalen ein. Als Vizemeister der Bezirksliga Süd spielte Sulzbach in der Relegation um den Landesliga-Aufstieg, scheiterte allerdings in der ersten Runde an der SpVgg Lam. Am Ende der vergangenen Saison ging es schließlich zurück in die Kreisliga.



In den vergangenen Spielzeiten hatte die erste Mannschaft des SV Sulzbach mit Verletzungen, einem kleinen Kader und organisatorischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Erfahrene Spieler wollen künftig kürzertreten, was die personellen Herausforderungen zusätzlich verschärft hat. Trotz allem genießt gegenwärtig noch der sportliche Klassenerhalt in der Kreisliga 1 oberste Priorität. „Wir wollen uns erhobenen Hauptes aus dieser Liga verabschieden und werden in den letzten drei Spielen alles geben, um die noch fehlenden Punkte zu holen“, betont Mario Zeitler. Der Vorsprung auf die Relegations-Zone beträgt relativ komfortable sechs Punkte.



Bleibt noch die Frage, welche Auswirkungen der Sulzbacher Rückzug auf das Tableau der Kreisliga 1 hat. Auf Nachfrage erklärt der Regensburger Kreis-Vorsitzende Harald Greß: „Sulzbach hat das Ganze ordentlich abgewickelt, wird am Ende der Saison ans Tabellenende gesetzt. Sie sind dann regulär erster Absteiger. Die Teams, die in der Tabelle unterhalb Sulzbachs platziert wären, rücken um einen Platz nach vorne. Auf die Kreisklassen hat der Rückzug keine Auswirkungen; es wird über die Relegation gesteuert, die Sollzahl von 14 Mannschaften in den Staffeln zu erreichen.“ Heißt konkret: Der eigentliche Tabellenletzte – aktuell der SV Wiesent – darf, da es aus den Kreisligen nur noch einen Direktabsteiger gibt, in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Und der Tabellenzwölfte (oberer Relegationsplatz) hält die Klasse direkt. Das wäre aktuell der TSV Wörth/Donau.



Abschließend möchte sich der SV Sulzbach/Donau in der Mitteilung bei allen Fans, Spielern und Unterstützern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und bittet um Verständnis für diese weitreichende Entscheidung. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, um dem Fußball in Sulzbach eine stabile und erfolgreiche Zukunft zu geben.