Sulzbach: Vorne hui, hinten pfui Der neue Angriff des Bezirksligisten macht Spaß, die vielen Gegentore nicht

Auf den zweiten relativiert sich das Ganze schnell. Im Saisonwechsel hatten nämlich fünf gestandene Stammspieler den SVS verlassen, es brach viel Erfahrung weg. Aufgefüllt wurden die Lücken mit acht jungen Spielern (Durchschnittsalter 21), die sich nun bei Sulzbach zum großen Teil ihre ersten Sporen in der Bezirksliga – oder gar im Herrenbereich – verdienen. Wunderdinge waren also von Vornherein nicht zu erwarten vom amtierenden Vizemeister. „Wenn so viele neue, junge Spieler mit wenig Erfahrung hinzukommen, musst du einkalkulieren, dass Fehler passieren und dass ein Prozess vonstatten geht, ehe wir qualitativ wieder liefern können“, sieht es Spielertrainer Andreas Pollakowski realistisch. Das Spielsystem müsse erst ineinander greifen. Das sei bislang noch nicht hundertprozentig der Fall.



Die vielen Gegentore, im Schnitt sind es 2,9 pro Spiel, erklärt sich Pollakowski mit den „vielen Abstimmungsproblemen und teils einfachen Fehlern. Die Gegner bekommen so zu einfach die Möglichkeit auf Tore.“ Jene defensive Stabilität der Vorsaison wünscht sich „Polla“ zurück.



Hier nimmt der 34-Jährige seine Mannschaft im Verbund in die Pflicht. Auf was es nach sportlich wenig erfolgreichen Wochen jetzt ankäme? „Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, mental mit der Situation klarzukommen und so als Mannschaft zu wachsen und sich weiterzuentwickeln“, zählt Pollakowski auf. Im gestrigen Heimspiel gegen Aufsteiger Beilngries hagelte es eine 1:4-Pleite.



Natürlich ist nicht alles schlecht. Bei Weitem nicht. Die Neuzugänge hatten sich charakterlich und fußballerisch flott eingefügt. Die neuen Offensivleute machen Spaß. Bastian Steffek und Alex Alvarez in vorderster Angriffsreihe stechen heraus. Das Duo ist 20 Jahre jung und stieß im Sommer aus der A-Klasse von der Regensburger Turnerschaft zum SV Sulzbach. 21 (Steffek) respektive elf Scorerpunkte zeugen davon, dass beide sofort eingeschlagen haben. Den bisherig etwas glücklosen Fadou Akanga und Valdrin Mrasoraj bescheinigt der Coach auch noch ihre Spielzeiten.



„Wir spielen Offensivfußball, waren da letzte Saison schon gut aufgestellt und haben auch jetzt für verschiedene Spielsituationen passende Leute zur Verfügung“, freut sich Pollakowski. Seine Forderung für die letzten beiden und „brutal wichtigen“ Bezirksliga-Spiele des Jahres gegen Ettmannsdorf und Regenstauf: „Dass wir im Defensivbereich als Mannschaft arbeiten und alles reinhauen. Das ist mir wichtig.“