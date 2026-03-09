Sulz zieht mit Spitzenreiter gleich – Möttlingen holt Achtungserfolg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Bezirksliga Nordschwarzwald bot am gestrigen Sonntag mit den Nachholspielen des 14. Spieltags eine emotionale Achterbahnfahrt, die den Puls der Fans bis zum Abpfiff in die Höhe trieb. Es war ein Spieltag der großen Leidenschaften, an dem in Dornstetten der Kampf um die Tabellenspitze tobte und in Gültlingen ein Tabellenschlusslicht über sich hinauswuchs. In einer Liga, in der jeder Zentimeter Boden hart umkämpft ist, zeigten diese Partien erneut, warum der Amateurfußball die reinste Form des Sports verkörpert.

Der VfR Sulz bewies im Aufstiegskampf eiserne Nerven. Zunächst brachte Moritz Haible die Gäste mit 0:1 in Führung, doch der Aufsteiger aus Dornstetten schlug durch Fabio Günter zum 1:1-Ausgleich zurück. Am Ende war es schließlich Nils Kitzlinger, der mit dem Treffer zum 1:2 den Sieg für Sulz sicherte. Durch diesen Erfolg zieht Sulz mit 32 Punkten mit dem Spitzenreiter SF Gechingen gleich. Dornstetten bleibt trotz des harten Kampfes mit 19 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz.

In Gültlingen bäumte sich das Tabellenschlusslicht mit aller Macht gegen das Schicksal auf. Dominic Blum erzielte das frühe 1:0 für die Hausherren, doch Möttlingen antwortete entschlossen durch Dennis Flaiz mit dem 1:1. Auch die erneute Führung für Gültlingen durch Marcus Pflieger zum 2:1 steckten die Gäste weg. Mit unbändigem Willen markierte Andreas Essig den 2:2-Endstand. Während Gültlingen mit 25 Punkten auf Rang fünf verweilt, nimmt Möttlingen einen emotionalen Punkt mit, bleibt aber mit sieben Zählern am Tabellenende.