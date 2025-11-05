 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Sulz fordert Wittendorf – Gechingen reist nach Nagold

Überblick über den 12. Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald.

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht der 12. Spieltag an. Das Topduell zwischen Sulz und Wittendorf verspricht Hochspannung im Titelkampf, während Gechingen in Nagold die Tabellenführung verteidigen will. Auch im unteren Tabellendrittel werden die Duelle immer entscheidender.

Morgen, 19:00 Uhr
VfR Sulz
VfR SulzVfR Sulz
SV Wittendorf
SV WittendorfWittendorf
19:00

Am morgigen Donnerstagabend eröffnet ein echter Klassiker den Spieltag: Der VfR Sulz empfängt den Tabellenzweiten Wittendorf. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, beide zählen zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Sulz hat sich gegen Gechingen eine herbe Niederlage eingefangen ist aber seit drei Heimspielen ungeschlagen. Wittendorf reist nach dem 4:1 im Topspiel gegen Gültlingen mit großem Selbstvertrauen an. Es ist ein Duell zweier formstarker Mannschaften, das die Weichen im Meisterrennen stellen könnte.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold II
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
14:30

Die Sportfreunde Gechingen reisen nach ihrem 7:0-Spektakel gegen Sulz als Tabellenführer nach Nagold. Dort trifft die zweitbeste Offensive der Liga auf eine wackelige Defensive: Der VfL hat bereits 25 Gegentore kassiert. Nagold II will an den 3:2-Auswärtssieg in Ottenbronn anknüpfen, während Gechingen seine beeindruckende Serie fortsetzen möchte. Besonders Edison Behramaj, der zuletzt viermal traf, steht im Fokus.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Gültlingen
SV GültlingenGültlingen
SGM Felldorf/Bierlingen
SGM Felldorf/BierlingenSGM Felldorf/Bierlingen
14:30

Der SV Gültlingen empfängt die SGM Felldorf/Bierlingen – ein Duell zweier Mannschaften mit Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte. Gültlingen bleibt nach zwei Niederlagen in Folge die Verfolgerrolle. Die Gäste aus Felldorf haben bisher eine stabile Saison gespielt und wollen den Favoriten ärgern. Für beide Teams gilt: Nur ein Sieg hält den Kontakt zur Spitze.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Baiersbronn
SV BaiersbronnBaiersbronn
SV Althengstett
SV AlthengstettAlthengstett
14:30

Baiersbronn zählt zu den Konstanten dieser Saison und rangiert punktgleich mit den Topteams. Mit sieben Siegen aus elf Spielen hat sich der SV im oberen Feld etabliert. Gegen Althengstett soll der nächste Dreier her, um oben dranzubleiben. Die Gäste mussten zuletzt ein unglückliches 3:4 gegen Eutingen hinnehmen. Baiersbronn geht als Favorit ins Heimspiel, darf aber den Gegner nicht unterschätzen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Eutingen
SV EutingenSV Eutingen
TSV Möttlingen
TSV MöttlingenMöttlingen
14:30

Für den SV Eutingen zählt nach dem Last-Minute-Sieg in Althengstett nur ein erneuter Erfolg. Die Gastgeber stehen mit achtzehn Punkten im sicheren Mittelfeld, könnten mit einem Sieg aber an die Spitzengruppe heranrücken. Möttlingen dagegen kämpft weiter gegen den Abstieg hat sich aber in den vergangenen Wochen in besserer Verfassung gezeigt, mit Ausnahme der hohen Niederlage gegen Ahldorf/Mühlen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSF Dornhan
TSF DornhanTSF Dornhan
SG Oberreichenbach/Würzbach
SG Oberreichenbach/WürzbachSG Oberreichenbach/Würzbach
14:30

Nach dem Remis in Möttlingen will Dornhan im Heimspiel gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach die Serie von zwei Spielen ohne Niederlage ausbauen. Die Gäste, derzeit Zehnter, mussten sich zuletzt knapp mit 2:3 geschlagen geben. Für Dornhan, mit neun Punkten auf Platz fünfzehn, geht es um den Anschluss ans rettende Ufer – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Ahldorf/Mühlen
SG Ahldorf/MühlenAhldorf/Mühl
1. FC Altburg
1. FC Altburg1.FC Altburg
14:30

Die SG Ahldorf/Mühlen hat sich nach schwachem Saisonstart gefangen und feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Nun wartet mit dem 1. FC Altburg ein echter Härtetest. Altburg gehört zur vierköpfigen Führungsriege und zeigte beim 3:0 gegen Dornstetten eine souveräne Leistung. Die Gastgeber hoffen auf ihre Heimstärke, Altburg will mit seiner spielerischen Dominanz punkten. Ein Duell zweier Teams in Form – mit offenem Ausgang.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Dornstetten
SG DornstettenDornstetten
FV GW Ottenbronn
FV GW OttenbronnOttenbronn
14:30

Im Duell zwischen Dornstetten und Ottenbronn treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt hinter ihren Möglichkeiten blieben. Dornstetten verlor klar in Altburg, Ottenbronn steckt mit nur neun Punkten tief im Tabellenkeller. Für beide geht es darum, die Wende einzuleiten. Der Aufsteiger aus Dornstetten könnte mit einem Erfolg wieder den Anschluss ans obere Drittel schaffen, während der FVO dringend punkten muss, um den Absturz in die Abstiegszone zu stoppen.

Patrick Freund