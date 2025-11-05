Sulz fordert Wittendorf – Gechingen reist nach Nagold

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht der 12. Spieltag an. Das Topduell zwischen Sulz und Wittendorf verspricht Hochspannung im Titelkampf, während Gechingen in Nagold die Tabellenführung verteidigen will. Auch im unteren Tabellendrittel werden die Duelle immer entscheidender.

Die Sportfreunde Gechingen reisen nach ihrem 7:0-Spektakel gegen Sulz als Tabellenführer nach Nagold. Dort trifft die zweitbeste Offensive der Liga auf eine wackelige Defensive: Der VfL hat bereits 25 Gegentore kassiert. Nagold II will an den 3:2-Auswärtssieg in Ottenbronn anknüpfen, während Gechingen seine beeindruckende Serie fortsetzen möchte. Besonders Edison Behramaj, der zuletzt viermal traf, steht im Fokus.

Am morgigen Donnerstagabend eröffnet ein echter Klassiker den Spieltag: Der VfR Sulz empfängt den Tabellenzweiten Wittendorf. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, beide zählen zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Sulz hat sich gegen Gechingen eine herbe Niederlage eingefangen ist aber seit drei Heimspielen ungeschlagen. Wittendorf reist nach dem 4:1 im Topspiel gegen Gültlingen mit großem Selbstvertrauen an. Es ist ein Duell zweier formstarker Mannschaften, das die Weichen im Meisterrennen stellen könnte.

Der SV Gültlingen empfängt die SGM Felldorf/Bierlingen – ein Duell zweier Mannschaften mit Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte. Gültlingen bleibt nach zwei Niederlagen in Folge die Verfolgerrolle. Die Gäste aus Felldorf haben bisher eine stabile Saison gespielt und wollen den Favoriten ärgern. Für beide Teams gilt: Nur ein Sieg hält den Kontakt zur Spitze. ---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn SV Althengstett Althengstett 14:30 PUSH

Baiersbronn zählt zu den Konstanten dieser Saison und rangiert punktgleich mit den Topteams. Mit sieben Siegen aus elf Spielen hat sich der SV im oberen Feld etabliert. Gegen Althengstett soll der nächste Dreier her, um oben dranzubleiben. Die Gäste mussten zuletzt ein unglückliches 3:4 gegen Eutingen hinnehmen. Baiersbronn geht als Favorit ins Heimspiel, darf aber den Gegner nicht unterschätzen. ---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Eutingen SV Eutingen TSV Möttlingen Möttlingen 14:30 PUSH

Für den SV Eutingen zählt nach dem Last-Minute-Sieg in Althengstett nur ein erneuter Erfolg. Die Gastgeber stehen mit achtzehn Punkten im sicheren Mittelfeld, könnten mit einem Sieg aber an die Spitzengruppe heranrücken. Möttlingen dagegen kämpft weiter gegen den Abstieg hat sich aber in den vergangenen Wochen in besserer Verfassung gezeigt, mit Ausnahme der hohen Niederlage gegen Ahldorf/Mühlen. ---

Nach dem Remis in Möttlingen will Dornhan im Heimspiel gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach die Serie von zwei Spielen ohne Niederlage ausbauen. Die Gäste, derzeit Zehnter, mussten sich zuletzt knapp mit 2:3 geschlagen geben. Für Dornhan, mit neun Punkten auf Platz fünfzehn, geht es um den Anschluss ans rettende Ufer – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Die SG Ahldorf/Mühlen hat sich nach schwachem Saisonstart gefangen und feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Nun wartet mit dem 1. FC Altburg ein echter Härtetest. Altburg gehört zur vierköpfigen Führungsriege und zeigte beim 3:0 gegen Dornstetten eine souveräne Leistung. Die Gastgeber hoffen auf ihre Heimstärke, Altburg will mit seiner spielerischen Dominanz punkten. Ein Duell zweier Teams in Form – mit offenem Ausgang. ---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SG Dornstetten Dornstetten FV GW Ottenbronn Ottenbronn 14:30 PUSH

Im Duell zwischen Dornstetten und Ottenbronn treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt hinter ihren Möglichkeiten blieben. Dornstetten verlor klar in Altburg, Ottenbronn steckt mit nur neun Punkten tief im Tabellenkeller. Für beide geht es darum, die Wende einzuleiten. Der Aufsteiger aus Dornstetten könnte mit einem Erfolg wieder den Anschluss ans obere Drittel schaffen, während der FVO dringend punkten muss, um den Absturz in die Abstiegszone zu stoppen.

