Sulu/Sirigu: Lassen Pracht-Lilien den Schönbusch erblühen?

Die einen spielen Unterhaus, die anderen Regionalliga - ein Testspiel am Mittwochabend endete standesgemäß 4:1. Fernab dieses offensichtlichen Unterschiedes sind sich der SV Darmstadt und Viktoria Aschaffenburg ziemlich ähnlich. Beide sind Traditionsverein mit all ihren bekannten positiven und negativen Begleiterscheinungen. Zwei, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Lilien auf zuletzt wieder erfolgreiche Jahre zurückblicken, sind Aytac Sulu und Sandro Sirigu. Einst marschierten sie mit den Hessen als Spieler von der 3. in die 1. Liga durch.

Aytac, Sandro: Zum Einstieg die wohl zentralste Frage: Warum Viktoria Aschaffenburg?

Aytac Sulu: Ich wollte nach meiner Zeit in Hoffenheim den nächsten Schritt als Cheftrainer gehen und habe einen Verein gesucht, der zu mir und meinen Werten passt. Die Viktoria ist ein Traditionsverein, hat einiges an Infrastruktur zu bieten, dazu ein gutes Nachwuchsleistungszentrum und hat sich eine Philosophie gegeben, die zu meinen Vorstellungen und Stärken passt. Ich habe ein relativ ruhiges Arbeitsumfeld und kann mich als Trainer entwickeln. Von daher fand ich diese Konstellation von Beginn an sehr spannend, als sie sich ergeben hatte.



Sandro Sirigu: Weil vom ersten Moment an sehr vieles gepasst hat. Ich musste nicht lange überlegen und hatte von Beginn an die Überzeugung und die Motivation, das unbedingt zu machen. Die Viktoria ist ein familiärer Verein, in dem weiteres Potenzial steckt.

Am Schönbusch wehte zuletzt ein rauer Wind. Sportlich, weil der Klassenerhalt erst über die Relegation gesichert werden konnte. Finanziell, weil das Budget gekürzt worden ist. Warum glaubt ihr dennoch an die Viktoria?

Sulu: Natürlich ist das Budget gekürzt worden, aber es gibt eine andere, klare Marschrichtung und Zielsetzung. Dazu gibt es einen kleinen Umbruch im Kader. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Mannschaft von der Qualität kein Abstiegskandidat gewesen ist und nicht hätte in die Relegation gehen müssen. Die Karten werden bei allen Vereinen in der nächsten Saison neu gemischt und ich bin optimistisch, dass wir mit dem Kern der Mannschaft, der gehalten werden konnte, in Kombination mit talentierten Neuzugängen den Klassenerhalt schaffen können.