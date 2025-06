Sulmetingen unterliegt zum Abschluss Ringschnait/Mittelbuch 0:1

Die Heimelf hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, das Tor des Tages erzielten aber die Gäste. Bereits in der 2. Minute scheiterte SVS-Angreifer Dominik Martin mit einem Schuss aus 18 Metern, den Gästekeeper Lukas Stumpp mit einer starken Parade noch zur Ecke abwehren konnte. Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste gleich in Führung. Nach einer Ecke der Heimelf schloss SGM-Torjäger Michael Wiest einen Konter zum 0:1 ab (16.). Nach Halbchancen für beide Mannschaften zielte wieder Martin mit einem Freistoß aus 22 Metern einen Meter zu hoch (32.).

In der zweiten Hälfte bemühte sich die Heimelf zum Ausgleich zu kommen, hatte bei einigen Chancen aber nicht das nötige Glück. Zunächst klatschte ein Kracher von Dominik Martin aus 25 Metern an die Latte (48.). Auf der Gegenseite scheiterte Michael Wiest an SVS-Keeper Marco Pohl, der Nachschuss von Nicolai Kramer wurde zur Ecke abgefälscht (50.). Die nächste gute Chance der Heimelf folgte in der 55. Minute. Eine Freistoßflanke von Florian Werz köpfte Paulo Griebel knapp am Pfosten vorbei. Da auch ein Abschluss von Martin aus 12 Metern das Tor verfehlte (77.) und ein Schuss von Manuel Werz aus kurzer Entfernung auf der Linie noch zur Ecke geklärt werden konnte (90.) blieb es beim knappen Gästeerfolg.