Sulmetingen unterliegt Steinhausen 0:1 (0:0)

Man merkte beiden Teams an, dass es um nichts mehr ging, so dass das Spiel insgesamt auf einem recht schwachen Niveau war.

Die erste halbe Stunde gehörte den Gästen. In der 16. Minute traf Michael Kienle aus spitzem Winkel die Oberkante der Latte und nur zwei Minuten später kam derselbe Spieler aus 14 Metern mit links zum Abschluss, der aber kein Problem für SVS-Keeper Marco Pohl darstellte. Weitere Gästechancen vergab Markus Rothenbacher aus spitzem Winkel ans Außennetz (25.) und bei einem Schuss aus 12 Metern, den SVS-Verteidiger Yannick Werz auf der Torlinie abblockte (30.). Danach kam auch die Heimelf besser ins Spiel und zur ersten Großchance. Ein Abschluss von Dario Micic aus 16 Metern konnten die Gäste noch auf der Torlinie per Kopf zur Ecke klären (34.), ein Linksschuss von Oskar Ehe aus 16 Metern ging deutlich über das Gästetor. Die größte Chance für die Gastgeber vergab Fabian Scheck, der den Ball alleine vor dem Keeper knapp über das Gästetor setzte (42.).