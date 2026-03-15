Sulmetingen unterliegt Ertingen/Binzwangen 1:3 (0:2)

Die ersatzgeschwächte Heimelf musste im dritten Saisonspiel gegen Ertingen/Binzwangen die dritte Pleite hinnehmen. Nach der Hinspielniederlage und dem Aus im Pokal war auch beim Heimspiel "mehr drin", allerdings konnten zahlreiche Chancen nicht genutzt werden.

Die Gastgeber gerieten nach einem krassen Abwehrfehler in der 11. Minute in Rückstand, als ein Querpass der SVS-Abwehr bei Lukas Reiter landete und dieser zum 0:1 einschob. In der Folge war die Heimelf tonangebend, die Gäste lauerten auf Konter. In der 15. Minute vergab der SVS eine sehr gute Dreifachchance. Fabian Gapp, Manuel Pohl und Jannick Borm scheiterten aus kurzer Entfernung an Gästekeeper Auchter oder der vielbeinigen SGM-Abwehr. Nach einem stark herausgespielten Konter erhöhten die Gäste mit der einzigen Chance in der ersten Hälfte in der 17. Minute durch Justin Ezewele auf 0:2, während die Heimelf weitere gute Möglichkeiten nicht nutzen konnte. So verzog Christian Heine aus kurzer Entfernung (25.) und einen 12-Meter Schuss von Jannick Borm konnte Auchter noch um den Pfosten lenken (43.).