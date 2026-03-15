Sulmetingen unterliegt Ertingen/Binzwangen 1:3 (0:2)

Die ersatzgeschwächte Heimelf musste im dritten Saisonspiel gegen Ertingen/Binzwangen die dritte Pleite hinnehmen. Nach der Hinspielniederlage und dem Aus im Pokal war auch beim Heimspiel "mehr drin", allerdings konnten zahlreiche Chancen nicht genutzt werden.
Die Gastgeber gerieten nach einem krassen Abwehrfehler in der 11. Minute in Rückstand, als ein Querpass der SVS-Abwehr bei Lukas Reiter landete und dieser zum 0:1 einschob. In der Folge war die Heimelf tonangebend, die Gäste lauerten auf Konter. In der 15. Minute vergab der SVS eine sehr gute Dreifachchance. Fabian Gapp, Manuel Pohl und Jannick Borm scheiterten aus kurzer Entfernung an Gästekeeper Auchter oder der vielbeinigen SGM-Abwehr. Nach einem stark herausgespielten Konter erhöhten die Gäste mit der einzigen Chance in der ersten Hälfte in der 17. Minute durch Justin Ezewele auf 0:2, während die Heimelf weitere gute Möglichkeiten nicht nutzen konnte. So verzog Christian Heine aus kurzer Entfernung (25.) und einen 12-Meter Schuss von Jannick Borm konnte Auchter noch um den Pfosten lenken (43.).
In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Heimelf machte das Spiel, tat sich aber zunehmend schwer, zu guten Gelegenheiten zu kommen. Zahlreiche Ecken brachten wenig Gefahr und Abschlüsse aus kurzer Entfernung von Gapp und Pohl wurden geblockt (63.). Da der SVS mit zunehmender Dauer die Defensive auflösen musste, ergaben sich Kontermöglichkeiten für die Gäste. Justin Ezewele scheiterte aus spitzem Winkel an SVS-Keeper Marco Pohl (65.) und auch Leon Gaugel konnte im 1:1 Pohl nicht bezwingen (70.). Für die Heimelf scheiterte Frank Brehm aus 10 Metern am Gästekeeper (73.) und auch ein Abschluss von Dario Micic aus spitzem Winkel ging über das Gästegehäuse (81.). Für die Entscheidung sorgte in der 83. Minute Leon Gaugel, der einen erneuten Konter zum 0:3 abschloss. Der Treffer zum 1:3 durch einen Schuss von Max Maurer aus 16 Metern kam zu spät (85.), so dass es bei der erneuten Niederlage blieb.