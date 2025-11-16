Sulmetingen und Uttenweiler trennen sich 0:0

Nach 6 Ligasiegen in Folge kam die Heimelf in einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung nicht über ein 0:0 hinaus.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe ohne ganz große Torchancen. Die erste gefährliche Aktion gehörte den Gästen. Julian Beck kam kurz vor dem herauseilenden SVS-Keeper Marco Pohl an den Ball, scheiterte aber an diesem (20.). Auf der Gegenseite setzte sich der auffällige Frank Brehm auf der rechten Seite durch und kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, den SVU-Keeper Philipp Keckeisen (30.) abwehren konnte. Bei einer ähnlichen Szene verpasste Brehm den Pass in die Mitte, so dass die Gäste in großer Not noch klären konnten (40.). Für diese vergab Marcel Weber aus aussichtsreicher Position 12 Meter vor dem Tor. Sein Abschluss war aber kein Problem für Pohl (42.). Die letzte Aktion vor der Pause gehörte wieder Frank Brehm. Sein Schuss aus 14 Metern und halbrechter Position konnte von Keckeisen mit dem Fuß noch zur Ecke abgewehrt werden (45.)
In der zweiten Halbzeit übernahm die Heimelf zunehmend die Spielkontrolle und hatte auch ein klares Chancenplus, schaffte es aber nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die erste gefährliche Aktion gehörte aber wieder den Gästen. Nach einem abgefangenen Abschlag versuchte es Marcel Weber aus der Distanz. Sein Schuss aus 25 Metern ging aber knapp am SVS-Gehäuse vorbei (55.). Die weiteren Chancen der zweiten Hälfte waren aber alle auf Seiten der Gastgeber. Zunächst verzog SVS-Angreifer Manuel Pohl aus 20 Metern knapp (60.), ehe ein Freistoß von Fabian Gapp aus derselben Entfernung gerade noch vom Gästekeeper pariert werden konnte (68.). Nach eine Flanke von Timo Herre kam der mitgelaufene Yannick Werz aus kurzer Entfernung frei zum Kopfball (80.), verfehlte das Gästetor aber knapp, so dass es trotz der verstärkten Bemühungen der Heimelf im zweiten Durchgang beim Unentschieden blieb.