Sulmetingen und Uttenweiler trennen sich 0:0

Nach 6 Ligasiegen in Folge kam die Heimelf in einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung nicht über ein 0:0 hinaus.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe ohne ganz große Torchancen. Die erste gefährliche Aktion gehörte den Gästen. Julian Beck kam kurz vor dem herauseilenden SVS-Keeper Marco Pohl an den Ball, scheiterte aber an diesem (20.). Auf der Gegenseite setzte sich der auffällige Frank Brehm auf der rechten Seite durch und kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, den SVU-Keeper Philipp Keckeisen (30.) abwehren konnte. Bei einer ähnlichen Szene verpasste Brehm den Pass in die Mitte, so dass die Gäste in großer Not noch klären konnten (40.). Für diese vergab Marcel Weber aus aussichtsreicher Position 12 Meter vor dem Tor. Sein Abschluss war aber kein Problem für Pohl (42.). Die letzte Aktion vor der Pause gehörte wieder Frank Brehm. Sein Schuss aus 14 Metern und halbrechter Position konnte von Keckeisen mit dem Fuß noch zur Ecke abgewehrt werden (45.)