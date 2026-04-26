Sulmetingen und Ringschnait/Mittelbuch trennen sich 2:2 (1:0)

In einer ereignisreichen und umkämpften Begegnung, bei der die Gäste die Mehrzahl der Spielanteile und auch Torchancen hatten, stand am Ende ein 2:2.

Die erste gute Chance der SGM hatte Top-Torjäger Manuel Münst, der aus 14 Metern am herauslaufenden SVS-Keeper Marco Pohl scheiterte (8.). Bei einer starken Flanke von Münst kam der aufgerückte Kapitän Anthony Procopio aus 6 Metern freistehend zum Abschluss. Seine Direktabnahme klatschte aber gegen die Latte (13.). Auf der Gegenseite zielte Timo Herre für den SVS aus kurzer Entfernung deutlich zu hoch (16.) und eine Ecke von Fabian Gapp landete an der Latte (17.). Nach einem weiteren Abschluss von Manuel Münst, dessen Schuss aus 20 Metern einen Meter am Tor vorbeiging (22.), hatte Marco Münst die nächste gute Möglichkeit. Aus abseitsverdächtiger Position scheiterte er aber aus 14 Metern an Pohl (30.). Für den SVS kam Frank Brehm bei einer Hereingabe von Dario Micic einen Meter zu spät (32.) und Marcel Miller traf aus 14 Metern den Ball nicht richtig (37.), so dass er kein Problem für den SGM-Keeper darstellte. In der 38. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Foul von Marco Pohl an Niklas Renz auf Elfmeter für die Gäste. Manuel Münst trat an, scheiterte aber erneut am bärenstark reagierenden Pohl. In der 42. Minute setzte Frank Brehm zu einem Sololauf an und umkurvte auch den Gästekeeper, der Winkel war für einen Abschluss am Ende aber zu spitz (42.). Kurz vor der Halbzeit fiel dann doch noch ein Treffer. Nach einem Abpraller nahm Fabian Scheck aus 16 Metern direkt Maß und erzielte mit einer schönen Direktabnahme das 1:0 (45.).