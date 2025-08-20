Sulmetingen und Hundersingen trennen sich 1:1 (1:1)

Die verjüngte Heimelf zeigte im ersten Punkspiel unter dem neuen Trainer Franz Leicht eine engagierte Leistung, konnte sich aber für den Aufwand am Ende nicht belohnen. Die Gäste waren mit schnellen Angreifern über die gesamte Spielzeit bei Kontern gefährlich.

Die erste Chance verzeichnete der SVS in der 9. Minute. Ein Kopfball von Fabio Dehler ging aber einen Meter über das Gästetor. Nach einem Abpraller landete die Kugel in der 14. Minute bei Neuzugang Simon Roth, der das Leder mit einer satten Direktabnahme aus 16 Metern zum 1:0 versenkte. Die Gäste kamen jedoch postwendend zum Ausgleich. Nach Vorlage von Jochen Gulde erzielte der starke Torjäger Timo Bischofberger aus 10 Metern mit einem starken Linksschuss den 1:1 Ausgleich (20.). Eine Großchance bot sich der Heimelf in der 34. Minute. Nach Rückpass von Frank Brehm kam Oskar Ehe aus 8 Metern freistehend zum Abschluss, zielte aber knapp vorbei. Bei den Gästen setzte David Heiß einen Kopfball einen Meter neben das Tor (42.).