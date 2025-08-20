Sulmetingen und Hundersingen trennen sich 1:1 (1:1)

Die verjüngte Heimelf zeigte im ersten Punkspiel unter dem neuen Trainer Franz Leicht eine engagierte Leistung, konnte sich aber für den Aufwand am Ende nicht belohnen. Die Gäste waren mit schnellen Angreifern über die gesamte Spielzeit bei Kontern gefährlich.
Die erste Chance verzeichnete der SVS in der 9. Minute. Ein Kopfball von Fabio Dehler ging aber einen Meter über das Gästetor. Nach einem Abpraller landete die Kugel in der 14. Minute bei Neuzugang Simon Roth, der das Leder mit einer satten Direktabnahme aus 16 Metern zum 1:0 versenkte. Die Gäste kamen jedoch postwendend zum Ausgleich. Nach Vorlage von Jochen Gulde erzielte der starke Torjäger Timo Bischofberger aus 10 Metern mit einem starken Linksschuss den 1:1 Ausgleich (20.). Eine Großchance bot sich der Heimelf in der 34. Minute. Nach Rückpass von Frank Brehm kam Oskar Ehe aus 8 Metern freistehend zum Abschluss, zielte aber knapp vorbei. Bei den Gästen setzte David Heiß einen Kopfball einen Meter neben das Tor (42.).
Die zweite Hälfte startete mit einer weiteren Großchance für den SVS. Einen Abschluss von Neuzugang Yannick Magg konnte eine Gästeverteidiger auf der Linie aber noch an die Latte abwehren. In der Folge blieb die Heimelf spielbestimmend, tat sich aber schwer, sich Chancen herauszuspielen. Ein Abschluss von Simon Roth aus 18 Metern (68.) und ein Kopfball von Max Maurer (73.) verfehlten das Gästetor deutlich. Die größte Chance vergab Frank Brehm, dessen Schuss aus spitzem Winkel und kurzer Entfernung von Gästekeeper Lars Schrage zur Ecke abgewehrt wurde (84.), so dass es am Ende beim 1:1 blieb.
Bes. VK: Gelb-rote Karte für Jochen Gulde (Spfr. Hundersingen) in der 81. Minute