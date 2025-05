Sulmetingen und Blönried/Ebersbach trennen sich 1:1 (0:1)

Auch in dieser Begegnung merkte man beiden Mannschaften an, dass es um nichts mehr ging. Zwar waren vor allem die Gastgeber nach dem Rückstand sehr bemüht, doch fehlte lange die nötige Durchschlagskraft, ehe in der Schlussminute doch noch der hochverdiente Ausgleich fiel.

In der zweiten Halbzeit startet die Heimelf engagiert und drängte auf den Ausgleich. Ein Freistoß von Dominik Martin aus 25 Metern klatschte an die Latte (53.) und ein Abschluss des selben Spielers aus 20 Metern verfehlte das Gästetor nur knapp (60. ). In der Schlussphase brachte die Heimelf noch frischen Wind von der Bank und erhöhte noch einmal den Druck. Einen Schuss von Yannick Werz konnte die Gästeabwehr noch kurz vor der Linie blocken, der Nachschuss vom Martin verfehlte das Tor um einen guten Meter (85.). Der SVS ließ nicht locker und kam in der 90. Minute nach einem schönen Spielzug durch Martin zur nächsten Großchance. Seinen Abschluss aus 10 Metern wehrte Halder knapp zur Ecke ab. Aus dieser fiel dann das verdiente 1:1 durch einen schönen Kopfball des eingewechselten Patrick Hanser. Einem Treffer des selben Spielers in der Nachspielzeit versagte der Schiedsrichter wegen einem Foulspiel am Torhüter die Anerkennung, so dass es beim Unentschieden blieb.